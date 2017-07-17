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17 июля 2017, 19:36
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Знаменитые на весь мир академики дали оценку уровню якутского здравоохранения

13 июля в столицу северного края прибыли академики, виртуозы хирургии с мировым именем из Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска и других регионов России, а также ученые из зарубежных стран.

Поводом для приезда 156 делегатов послужила Международная конференция, объединившая три высокотехнологичные отрасли здравоохранения. С 13 по 14 июля прошли масштабные конференции по сердечно-сосудистой хирургии, нейрохирургии и челюстно-лицевой хирургии. Международная конференция стала воистину знаменательным событием не только в республиканском масштабе, но и на уровне страны. Такого грандиозного события в истории регионов России не было никогда.

Ученые с мировым именем высоко оценили уровень здравоохранения Республики Саха и подчеркнули, что якутские профессионалы выполняют сегодня весь спектр диагностических и лечебных манипуляций, что и в центральных клиниках страны и зарубежья.

Первое, на что я хотел бы обратить внимание — это уровень хирургии, да и в других направлениях, достаточно высокий в Якутии. Вот это самое главное!  Второе – республика достаточно хорошо обеспечена диагностической аппаратурой, что имеет сейчас огромное значение в раннем выявлении заболеваний. И задача прессы заключается в том, чтобы объяснить людям, что нужно вовремя обследоваться и не запускать свое заболевание, до того, когда приходится делать ампутацию или наступает инсульт. Для этого есть все возможности, нужно только желание самого человека, чтобы он проверился. Особенно это касается женщин молодого возраста, а мужчин – старше пятидесяти лет —  обратился к журналистам знаменитый на весь мир академик, патриарх сердечно-сосудистой хирургии России Анатолий Покровский, на учебниках которого «выросли» поколения врачей России и мира.

Международную конференцию посетило большое количество специалистов из клиник Якутска и центральных районных больниц, преподаватели Медицинского института СВФУ, врачи-ординаторы, аспиранты и молодые специалисты.

Молодой заведующий Отделения челюстно-лицевой хирургии РБ№2 ЦЭМП Иван Чалыев рассказал о значении конференции для специалистов:

— Международная конференция, проходившая в эти дни в г. Якутске это настоящий праздник для нас. Мы выслушали доклады знаменитых академиков, профессоров, виртуозов российской хирургии, да и сами выступили с докладами. Такие масштабные события прокладывают путь для дальнейшего сотрудничества. Например, я и мой коллега — молодой челюстно-лицевой хирург Владимир Николаев, были приглашены сами академиком Анатолием Кулаковым на стажировку в Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Минздрава России осенью этого года. Выражаем большую благодарность Минздраву Якутии и организаторам за прекрасный шанс получить бесценный опыт!


Следует отметить, что проведение конференции высочайшего уровня в Республике Саха, свидетельствует о всероссийском признании достижений якутского здравоохранения и дает «зеленый свет» началу плодотворного сотрудничества в обучении наших специалистов в ведущих клиниках страны и зарубежья. Это начало взаимовыгодного обмена бесценным опытом.

Видео смотрите по ссылке:

https://youtu.be/jl6g1U9jbVg

 

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Источник: Беседовал Назар Аммосов. Фото и видео Василий Сергеев.
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