Знаменитые минеральные воды – в сети супермакетов «Алмаз»!

Сеть супермаркетов «Алмаз» расширила свою линейку минеральных вод для потребителей, заботящихся о своем здоровье. Это, конечно, всем известные «Боржоми», «Нарзан», «Ессентуки», «Архыз».

А теперь еще на полках супермаркетов «Алмаз» можно найти и знаменитую грузинскую «Набеглави», бакинскую минеральную воду «Sirab», дагестанскую «Рычал-Су». И, конечно, же, всегда есть якутская минеральная вода «Нахот».