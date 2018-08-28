Знамение в небе над Якутском — таинственные буквы в облаках:
Знамение! ☝️ Бог любит нас? . Фото @albert.mokhnachevskiy Какое-то слово вышло По-моему это LOVE Мне так кажется так, а Вам? #якутск #облака #вечернийякутск #АльбертНовыеВысоты . #sakhalife #интересное
A post shared by SakhaLife (@sakhalife.ru) on Aug 28, 2018 at 4:23am PDT
Знамение! ☝️ Бог любит нас? . Фото @albert.mokhnachevskiy Какое-то слово вышло По-моему это LOVE Мне так кажется так, а Вам? #якутск #облака #вечернийякутск #АльбертНовыеВысоты . #sakhalife #интересное
A post shared by SakhaLife (@sakhalife.ru) on Aug 28, 2018 at 4:23am PDT