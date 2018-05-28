Знамение: когда Егор Борисов объявил об отставке разрушилась президентская ураса?

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Как сообщают очевидцы — в момент когда Егор Борисов объявил о своем уходе с поста главы Якутии — мощными порывами ветра была уничтожена президентская ураса.
Совпадение?
Буря, разыгравшаяся в Якутске, не обошла стороной и Ус Хатын, место празднования национального праздника Ысыах.
В соцсетях пользователи, впечатленные совпадением отставки Егора Борисова с непогодой, делятся фотографией разрушенной ветром урасы. Пишут, что пострадала именно президентская ураса.
Источник: SAKHALIFE.RU