Знакомьтесь — Якутский Сюрреализм: О Фильме «Ferrum»

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Сахалыы киинэлэр (якутские фильмы) вновь радуют. Дебютная полнометражка якутского режиссера Прокопия БУРЦЕВА была заметной на нескольких прошлогодних фестивалях, а в этом мае сам создатель выложил свое творение в общий доступ на youtube. Лайки и дизлайки распределились ровно в пропорции 2 к 1. В комментариях, что интересно, англоязычных отзывов намного больше, чем русскоязычных: снабженный английскими субтитрами мистический триллер «Феррум» — это явно экспортный продукт, в отличие от десятков и сотен якутских «скрытых киношедевров», о которых за пределами республики почти никто не знает. Причем, экспорт рассчитан далеко не только на российскую аудиторию, в «Ферруме» есть то, что зацепит обитателя любого континента: тут и восточная медитативность, и западная артхаусность, и наш российский полет души.



«Феррум» позиционируется как мистический триллер, история из жизни дерзкого якутского мафиози, который попадает в ситуацию, схожую с той, в которой оказался Джонни ДЕПП в «Мертвеце» ДЖАРМУША. Но по сути, это сюрреализм в чистом виде, когда стирается граница между реальностью и видениями, между земным миром и миром потусторонним — шаманские якутские традиции тут очень в тему. В этом сюрреалистическом фильме сюжет распадается на слабо связанные между собой сцены, словно болезненный ночной кошмар, превращающийся в спонтанный поток пугающих образов и тревожных знаков. К финалу уже неважно, был ли вообще мафиози? Возникает лишь один вопрос: что это было? Видения умирающего сознания? Случайный сверхъестественный опыт главного героя? Безумие, вызванное разрушением души из-за накопившихся грехов? Сюрреализм делает возможной любую интерпретацию или даже все вместе. Режиссер очень удачно поиграл с сюрреализмом, поэтому «Ferrum» — это не выпендрежный арт-хаус, заигрывающий с ЛИНЧЕМ и ДЖАРМУШЕМ, а действительно цельная, концептуальная работа. Если Прокопий БУРЦЕВ продолжит в том же духе, то лет через 10 мы сможем его поздравить с включением в список выдающихся самобытных киносюрреалистов (Дэвид ЛИНЧ, Луис БУНЮЭЛЬ, Ален РОБ-ГРИЙЕ и др.).



Если считать «Феррум» образцом якутского сюрреализма, то можно выделить основные черты этого направления. Во-первых, якутский сюрреализм очень… шаманский. Когда смотришь на якутов, кажется, что каждый второй из них шаман. Ну или кто-то из предков точно был шаманом. В фильме шаманство — это не только мастерство душевного исцеления (в сюжете есть один такой эпизод), это особое мировоззрение, которое его носителя с самого рождения готовит к «правильному» переходу в иной мир. Каждый носитель шаманской частички одновременно живой и мертвый — это одна из основных идей «Феррума». «Мы все давно мертвы», — говорит один из персонажей. Здесь и сейчас человек живой, но с метафизической точки зрения он уже давно там. Эту тему можно долго развивать… Мне понравилось, как БУРЦЕВ выразил специфику якутского шаманского сюрреализма.



Во-вторых, якутский сюрреализм имеет четкие границы действия. Как и в «Моем убийце», мы видим противопоставление города и гигантского природного пространства. Город — это как «островок безопасности», на котором действие разворачивается более-менее логично и предсказуемо. Но стоит человеку оказаться в якутской тайге, окружающая реальность начинает действовать по другим законам и «выносить мозг». Сюжет «Феррума» собственно и выстраивается по этому принципу. Самое страшное — обратно на «островок безопасности» ты уже не попадешь. Мир превращается в сновидческую иллюзию, и это необратимо. В этом плане «Феррум» — отличный триллер, показывающий бесконечную экзистенциальную пытку, когда совершенно непонятно: где сон и где явь?

Еще один вопрос: почему такое название? Железо (Ferrum) в фильме выполняет важную метафорическую функцию. В кинокритических разборах упоминаются метафоры из фильма, связанные с железом: рельсы, цепь, кровь (которая, как известно, содержит железо). Рельсы — да, в фильме несколько раз рельсы упоминаются как метафора пути в потусторонний мир. Рельсы — это неизбежность: с этого пути невозможно свернуть. Цепь — выразительный образ, но тут спойлерить не буду. На мой взгляд, ближе к истине третья метафора. Фильм нельзя назвать кровавым, и я бы расширил эту метафору и назвал бы вместо «крови» — «плоть». Железо ржавеет и разрушается под воздействием внешней среды подобно тому, как человеческое тело умирает и разрушается под воздействием сверхъестественной энергетики якутской тайги. По сути, «Феррум» — это кино о разрушении плоти, тела и о том, какие бредовые образы выдает в связи с этим подсознание. Важно отметить, что у представителей криминального мира выше риск стать жертвой природных сил — видимо, тяжесть грехов выступает катализатором процесса саморазрушения. Вот вам, кстати, еще одна метафора: железо = тяжесть. В отяжеленной убийствами душе запускаются процессы очищения, что чревато для плоти кое-чем неприятным — разрушением. Душа из неосязаемого эфира становится ржавой железякой.

Смотрите, как много философских и психологических нюансов раскрывает фильм Прокопия БУРЦЕВА! Для дебюта — впечатляющий набор. Конечно, есть за что покритиковать «Феррум» — например, за неровный ритм, спорные операторские приемы, далеко не выдающуюся актерскую игру. «Ferrum» в очередной раз доказывает, что якутское кино — непаханое поле, в котором можно выращивать шедевры мирового уровня.+

Моя оценка: 7,5/10