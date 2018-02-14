Знакомьтесь: великолепный отель сети Marriott в Батуми

Paragraph Resort & Spa Shekvetili, Autograph Collection 5*

Очень часто слышим слова признательности от наших туристов, о том, что именно из наших заметок, вы узнаете о самых новых и интересных отелях мира! Продолжаем эту замечательную традицию!

Знакомьтесь, новейший, великолепный и безупречный отель сети Marriott в Батуми (Грузия) — Paragraph Resort & Spa Shekvetili, Autograph Collection 5*.

Прекрасный пляж с лечебным черным песком, большой бассейн с морской водой и подогревом, крытый аквапарк, тропический сад, суперсовременный номерной фонд и рестораны с вкуснейшей грузинской кухней!

Отель распахнет свои двери уже 1 апреля 2018 года.

Заинтересовали? Ждем ваших заявок на расчет!

Турагентство PEGAS Touristik

ООО ГТА Тур Люкс



tel/fax: +7(4112)42-54-96

tel: 8-964-420-9395

677027, г. Якутск

ул. Кирова, д. 18, блок «В» оф. 103

e-mail: itlux9@bk.ru

сайт: http://tour-lux.ru/