Знакомьтесь: великолепный отель сети Marriott в Батуми

Paragraph Resort & Spa Shekvetili, Autograph Collection 5*
Очень часто слышим слова признательности от наших туристов, о том, что именно из наших заметок, вы узнаете о самых новых и интересных отелях мира! Продолжаем эту замечательную традицию!
Знакомьтесь, новейший, великолепный и безупречный отель сети Marriott в Батуми (Грузия) — Paragraph Resort & Spa Shekvetili, Autograph Collection 5*.
Прекрасный пляж с лечебным черным песком, большой бассейн с морской водой и подогревом, крытый аквапарк, тропический сад, суперсовременный номерной фонд и рестораны с вкуснейшей грузинской кухней!
Отель распахнет свои двери уже 1 апреля 2018 года.
Заинтересовали? Ждем ваших заявок на расчет!
Турагентство PEGAS Touristik
ООО ГТА Тур Люкс
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