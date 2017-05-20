Знакомьтесь! Создатель ролика о якутском языке Арсений Клиничев

Ролик о якутском языке, автором которого является Арсений Клиничев, известный в интернете под псевдонимом Энциклоп, снискал популярность среди жителей республики. ЯСИА узнало некоторые интересные подробности об авторе и самом видео.

Студент Физического факультета МГУ Арсений Клиничев увлекается языками с детства: «Со старшей школы начало что-то получаться, стараюсь поддерживать интерес».

Якутский язык студент услышал совсем недавно: «Естественно, я знал о существовании якутского языка раньше. Вышло так, что два месяца назад друг из республики прислал мне несколько местных песен. Я был поражён тем, как ярко звучит язык в композициях, насколько качественной оказалась современная якутская музыка. Более того, неплохо знаю турецкий и усмотрел некоторые сходства с якутским, но не мог ничего понять, и это добавляло загадочности. Поэтому начал разбираться».

По словам Клиничева, через некоторое время, когда он немного освоился, решил, что сможет сделать видео про якутский в том же стиле, в котором делал ролики про другие языки. «Мне очень помогла мама моего друга, для нее якутский является родным. Мы созвонились, когда я писал сценарий, и уточнили некоторые моменты, касающиеся диалектов, произношения и распространённости некоторых слов», — отметил студент.

Арсений утверждает, что может «хоть что-то сказать, понять и поддержать базовый разговор» на семи языках: русском, украинском, английском, турецком, французском, польском и итальянском. «Были языки, которые я раньше пытался изучать, но многие из них забылись. Поэтому я их не указываю», — подчеркнул он.

Молодой полиглот – студент сугубо «технического» факультета, и склонность к языкам объясняет так: «Я рассматриваю языки с технической стороны. Очень люблю копаться в грамматике, разбираться, как все устроено. Учить слова и копаться в стилистике мне не так интересно, как понимать внутреннюю логику. Да, я технарь и рассматриваю языки именно со своей точки зрения. Поэтому получается нестандартный подход».

Арсений ведет канал на Youtube. По его словам, после выпуска ролика о якутском языке количество подписчиков выросло на тысячу: «Реакция на видео меня немного удивила. Конечно, я понимал, что это будет интересно и может вызвать какую-то сильную реакцию, но не настолько».

Клиничев поделился планами на будущее: «Нужно сдать государственные экзамены и защитить диплом. На канале хочу поэкспериментировать – создать новую программу, но языковые выпуски продолжу делать. На очереди — португальский. Чувствую, что в следующем году просто обязан буду посетить праздник Ысыах. До встречи и махтанабын!»