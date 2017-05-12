Знакомьтесь: Меня назвали Хаарчааной

В зоопарке «Орто Дойду» состоялось заседание комиссии по выбору имени для детеныша Колыманы и Ломоносова. Рассмотрев более 500 вариантов, направленных жителями Якутии и других субъектов России, члены комиссии приняли решение назвать медвежонка Хаарчааной.

«Конкурс на лучшее имя был объявлен 10 апреля. Мы получили 669 писем. Среди самых популярных имен — Снежка, Дойдууна, Сахалена, Северина, Якутяночка, Туймаада. Санкт-Петербургский зоопарк предложил назвать малышку Олонхо. Но мы остановились на имени Хаарчаана, которое переводится как «Снегурочка, Снежинка». Нам кажется, что это имеет определенный смысл, так как снег шел, когда Колымана приехала в Якутию, когда определяли пол детеныша, когда сегодня заседала комиссия. Будто сама природа подталкивает нас к этому», — в комментарии ЯСИА отметила заместитель директора зоопарка «Орто Дойду» Наталья Сафронова.

Напомним, белую медведицу Колыману нашли в 2012 году в Нижнеколымском районе Якутии участники программы «Медвежий патруль» Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.

Получив официальное разрешение изъять краснокнижное животное из дикой природы, сотрудники Нижнеколымской инспекции охраны природы передали медвежонка в зоопарк «Орто Дойду». Весной 2013 года медведице подобрали пару, ее партнером стал Ломоносов из Санкт-Петербургского зоопарка.

В середине января стало известно, что Колымана впервые стала мамой. Рождение в неволе белого медвежонка – событие не рядовое, к нему приковано внимание специалистов.