Знакомство в соцсети: Якутянку нашантажировали на 360 тысяч рублей

В дежурную часть полиции МУ МВД «Якутское» обратилась 20-летняя местная жительница. Заявительница пояснила, что стала жертвой мошенников, которые обманным путем похитили у нее сотовый телефон, ноутбук и денежные средства. Общий материальный ущерб составил 360 000 рублей.

Установлено, что девушка познакомилась в социальных сетях с мужчиной. Неизвестный представился влиятельным лицом. Через какое-то время он предложил девушке предоставить ему какую-нибудь технику, которую он оформит у себя на работе и тем самым выручит определенную сумму денег. Предложение девушке показалось заманчивым. Мужчина направил своего «секретаря» к потерпевшей, которая забрала у нее ноутбук и вручила 3 бумажных конверта.

Спустя 15 минут девушке позвонил неизвестный, который представился сотрудником нарконтроля. Он сообщил, что ее новоявленный знакомый задержан и, что он успел передать ей наркотическое вещество. Лжесотрудник полиции пригрозил девушке тюрьмой, если она не «оплатит» свою свободу. Потерпевшая согласилась на такие условия и передала через того же «секретаря» денежные средства в сумме 80 000 рублей, после девушку продолжали шантажировать и в итоге она лишилась 310 000 рублей.

Также мошенники удалили с телефона потерпевшей всю переписку, мотивировав тем, что там была личная переписка с якобы пойманным преступником и это представляет «служебную тайну».

В настоящее время по этому делу проводится проверка.