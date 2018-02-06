Знакомство в ночном клубе Якутска закончилось кражей

В дежурную часть полиции МУ МВД России «Якутское» поступило сообщение жительницы г.Якутск. Заявительница пояснила, что неизвестные с ее банковской карты похитили денежные средства в сумме 20 000 рублей.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Установлено, что накануне происшествия потерпевшая познакомилась в ночном заведении с 23-летним уроженцем Кобяйского района. Девушка пригласила нового знакомого к себе в квартиру. Потерпевшая дала свою банковскую карту гостю, чтобы он купил ей сигарет. Злоумышленник снял 20 000 рублей с карты, которые поспешил присвоить. Затем купил сигареты и вернулся в квартиру. Застав девушку спящей, злоумышленник решил снять с себя подозрения в совершении кражи, удалив все уведомления о снятии денег с сотового потерпевшей.

Однако, произведенные манипуляции не помогли злоумышленнику. Сотрудниками уголовного розыска он был задержан.

Задержанный дал признательные показания и пояснил, что похищенные деньги потратил на спиртное и развлечения.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.