Знакомство через соцсеть: Мужчина обокрал женщину

В дежурную часть 3 отдела полиции обратилась жительница г. Якутска с заявлением о краже, принадлежащего ей имущества.

Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа выяснила, что ранее потерпевшая познакомилась с молодым человеком через социальные сети. Позже она пригласила его к себе домой, где они совместно употребляли алкогольные напитки. В ходе распития возникла конфликтная ситуация и девушка выгнала гостя. Позже она вышла в магазин, при этом забыв закрыть за собой входную дверь. Видимо сказалось употребление горячительных напитков. Как оказалось, злоумышленник все это время находился в подъезде. Воспользовавшись моментом, что хозяйка квартиры отсутствует, молодой человек проник внутрь и совершил кражу телевизора.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен 31-летний уроженец Амгинского района.

По данному факту возбужденно уголовное дело по ч.2. ст. 158 УК РФ «Кража», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание виде лишения свободы сроком до пяти лет. Похищенное имущество изъято.