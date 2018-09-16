Злоумышленники взломали аккаунт Мисс Якутии

Вчера злоумышленники взломали аккаунт в Instagram Мисс Якутии, второй Вице-мисс России — 2018 Натальи Строевой. Как известно, в этом году Наталья представляет всю нашу страну на международном конкурсе Мисс Мира — 2018 в Китае. Надеемся, что аккаунт нашей красавицы был взломан просто по случайным причинам.

Фото из https://www.instagram.com/stroevatasha/