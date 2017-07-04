Злоумышленник сам пришел в полицию с повинной

Злоумышленник сам пришел в отдел полиции с повинной и вернул похищенное имущество.

Как выяснилось, потерпевшая проводила время в одном из баров по ул. Дежнева, где и познакомилась с этим молодым человеком. Позже она пригласила его к себе домой для дальнейшего продолжения знакомства. Не обошлось там без распития спиртных напитков. После горячительных потерпевшая уснула, а разгоряченный злоумышленник, воспользовавшись моментом, совершил кражу сотового телефона.

Однако, через некоторое время злоумышленник сам пришел в отдел полиции с повинной и вернул похищенное имущество. Им оказался 22-летний уроженец Якутска.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.