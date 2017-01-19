Злоумышленница заставляла дочь-инвалида участвовать в кражах

В ОМВД России по Намскому району стали поступать сообщения от граждан о кражах денежных средств во время посещения торговых центров.

По данным фактам оперативниками уголовного розыска установлена и задержана неоднократно судимая 49-летняя женщина. Полицейскими установлено, что к совершению краж она привлекала 25-летнюю дочь с инвалидностью, страдающую умственной отсталостью.

Выяснилось, что проживая в отдаленном селе, подозреваемая для совершения краж целенаправленно выезжала в районный центр. Посещая разные магазины, она похищала кошельки рассеянных покупателей.

При этом, злоумышленница заставляла дочь следить за покупателями и персоналом в магазине.

В настоящее время полицейскими установлена причастность подозреваемой к совершению четырех краж. В ее отношении возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.