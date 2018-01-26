Злостных алиментщиков ждет уголовное наказание

Судебные приставы возбудили уголовные дела в отношении жителей городов Нерюнгри и Ленск.

К сожалению, число должников по алиментам неуклонно растет. А неуплата алиментов ухудшает жизненные условия детей, которые итак входят в социально незащищенную группу населения. Поэтому в России была введена не только административная, но и уголовная ответственность за неуплату алиментов.

Так, в январе текущего года в отношении жителей города Нерюнгри и Ленска судебные приставы возбудили уголовные дела за неуплату алиментов.

Житель города Нерюнгри гр. Ч, отец двоих несовершеннолетних детей, умышленно уклонялся от уплаты средств на их содержание. Должник ранее уже привлекался к административной ответственности, однако, будучи трудоспособным, из-за иной личной заинтересованности, без уважительных причин, в нарушение решения суда, продолжал не выплачивать ежемесячно средства на содержание детей. В результате его задолженность составила более 300 тыс. руб.

Житель города Ленск гр. М уклонился от выплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего сына. Ранее должник также был привлечен к административной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетнего ребенка. Решением врио мирового судьи по судебному участку №17 Ленского района должнику было назначено наказание в виде обязательных работ на срок 80 часов. Но и после отбытия наказания должник продолжал не выплачивать алименты в установленном размере и периодичностью, надлежащим образом мер к трудоустройству не предпринял, в Центр занятости населения Ленского района не обращался, тем самым умышленно совершил аналогичное деяние. В результате сумма задолженности составила около 400 тыс. руб.

Таким образом, в отношении указанных должников судебными приставами были возбуждены уголовные дела. Санкция включает наказание исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.