Злодей ответит перед судом за убийство полицейского

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по обвинению 35-летнего жителя Момского района Республики Саха (Якутия) в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Следствием установлено, что ночью 18 октября 2016 года обвиняемый и его приятель пришли в опорный пункт полиции села Сасыр Момского района Республики Саха (Якутия) и постучали в дверь.

После того, как участковый уполномоченный открыл дверь, приятель обвиняемого ударил его кулаком руки, на которую был надет металлический кастет, по голове. Сотрудник полиции упал и, как установили следователи, обвиняемый, действуя в составе лиц по предварительному сговору, совершил убийство потерпевшего. Тело 51-летнего участкового уполномоченного полиции с ножевыми ранениями обнаружено на месте совершения преступления.

В связи с оперативным установлением личностей мужчин, причастных к совершению преступления, один из них находился под присмотром членов добровольной народной дружины до прибытия сотрудников следственно-оперативной группы.

В последующем по ходатайству следственных органов обвиняемый был заключен под стражу. Подельник обвиняемого непосредственно после совершения преступления совершил суицид. Обвиняемый признался в совершенном деянии и дал следствию показания об обстоятельствах совершенного преступления.

Следствием собрано достаточное количество доказательств по уголовному делу, которые легли в основу обвинительного заключения.

Расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

фото: пресс-служба СУ СК РФ по РС (Я)