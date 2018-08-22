Злата Сычева: Не помню, когда мне было легко

До 18 лет у нее было очень простое и распространенное имя – Наташа. Но достигнув совершеннолетия девушка поняла, что это имя ей абсолютно не подходит. И тогда она сама выбрала себе имя – Злата. В этом весь ее характер: раз решила – непременно сделает! Это неудивительно, потому что первое взрослое решение Злата приняла еще в 14 лет, когда бросила школу и пошла работать, чтобы помочь своим родителям. Решительная, сильная и очень добрая, — так про Злату скажут все, кто ее знают.

О собаках и кошках

Мы пообщались по телефону. Интервью довелось взять только с третьей попытки. То Злата ехала на задание проекта «Битва блогеров», то в садик за детьми… Свободного времени у нее очень мало. Даже о себе рассказать, получается, некогда. Но интервью состоялось.

— Злата, расскажи пожалуйста о себе.

— На самом деле я очень скромный человек, не люблю о себе говорить. Все считают, что, я очень коммуникабельный человек, но, поверьте, я предпочитаю делать все тихо. Помогаю людям, животным и не люблю себя пиарить.

— Откуда у тебя появилось это желание всем помогать?

— Это у нас семейное. Родители всегда были очень отзывчивыми людьми. У нас в детстве всегда было много животных, в основном «потеряшек», которых мы подбирали, лечили, выхаживали. Этим я занимаюсь до сих пор.

— Сейчас у тебя много животных?

— Многовато: восемь собак и два кота.



У нас три немецких дога: Тоша, Андрюша и Буслай. Догов мы держим с тех пор, как дедушка в 70-е годы привез их в Якутск из Ленинграда. Это были первые доги в нашем городе, и для нас они полноправные члены семьи.



Еще у нас две таксы Тереша и Мира, и три дворняги: Леля, Ярик и Нюша. У «дворян» очень непростые судьбы. Кого-то мы взяли из пункта передержки, кого-то подобрали обожженными, обмороженными…

— Чем ты кормишь такую ораву собак?

— Наши собаки едят только натуралку. Покупаем мешками кости, крупу, варим супы, каши.

— Наверное, непросто заботиться о таком количестве животных?

— Дело в том, что именно из-за них я и приняла решение участвовать в «Битве блогеров», сражаться за квартиру.

«Почему я в битве блоггеров»

— Каким образом собаки способствовали такому шагу?

— У моей дочери Киры в шесть лет обнаружилась аллергия на собак. Поэтому нам нужно срочно менять обстановку и куда-то переезжать. Аллергия, видимо, была изначально, но выявилась только тогда, когда ее укусила соседская собака и слюна попала в кровь. Она копилась годами и проявилась очень неприятными симптомами. Теперь, к сожалению, собак рядом с ней быть не должно.

— А если не удастся победить в проекте?

— Буду искать другие варианты обзавестись собственным жильем. Для нас, журналистов, на зарплату это сделать не получится. Я получаю, к примеру, тридцать тысяч рублей в месяц и, сомневаюсь, что мне удастся на них даже снимать жилье, не то что купить.

— Что тебе нравится в твоей невысокооплачиваемой профессии?

— Возможность помогать людям. Я отношу себя к «неравнодушным журналистам», которые стараются решить какие-то проблемы общества. Моральное удовлетворение стоит того, чтобы терпеть такую небольшую зарплату. А поскольку на жизнь денег не хватает, я подрабатываю таксистом и ничуть этого не стесняюсь. Мне и сторожем пришлось поработать в детском саду, чтобы заработать путевку своей девочке.

Была Наташа, стала Злата

— Откуда у тебя такое красивое имя?

— Я сама так назвалась. Мама рассказала, что думала меня так назвать, но родные настояли на Наталье. Поменяла имя в 18 лет и ничуть не жалею.

— Расскажи о своем детстве. Кем были твои родители?

— Я родилась в Якутске. Родители мои тоже коренные горожане. Мама швея, продавец. Работала детском саду, когда я в него ходила. Сейчас она самая лучшая бабушка на свете. Ее зовут Жанна Валерьевна. Отец Валерий Людвигович всю жизнь работал водителем на «Камазе» многолетний стаж в муниципальном предприятии. Оставил там здоровье. Попал под волну сокращений сотрудников предпенсионного возраста. Очень хочу найти ему работу, но это оказывается сложно. А ему всего-то 55 лет.

У меня есть младшая сестра Катя. Между нами шесть лет разницы в возрасте. Мне кажется, это самая дурацкая разница! Надо было чуть побольше или поменьше, чтобы между нами были возможны дружба или опека. А шесть лет – это ни туда и ни сюда.

— Где вы жили?

— Детство мое прошло в Залоге. Мы жили в доме, где находился магазин «Холбос». Ходила в третью школу, причем мне безумно не везло со школой. Когда я пошла в первый класс, в третьей школе обрушилась стена, и потом она много лет гастролировала по разным зданиям. Мы учились в здании Института геологии, потом еще где-то… Здание построили, когда я закончила девять классов. Именно тогда я была вынуждена оставить школу.

— Что случилось?

— В 1998 году, если кто помнит, в Якутске было жуткое наводнение. Мы к тому времени переехали на ГРЭС, и наш дом утонул по самую крышу. Вода стояла долго, все вещи пришли в негодность. Никакой помощи от города тогда не было, и мне пришлось в 14 летидти работать. Я была продавцом на рынке и в магазине. Спустя несколько лет я закончила школу рабочей молодежи.

— Жертва того стоила?

— Нужно было помогать семье. Характер такой. Рано ушла во взрослую жизнь, ушла из дома. Вернулась к родным лишь когда забеременела, а отношения не сложились. Тогда как раз мы начали строить новый дом. Он маленький — 6 на 9, но по сей день мы так и живем, в тесноте, но дружно. Построить новый дом удалось лишь в 2012 году, когда я родила Киру.

«Чтобы взять ребенка, не нужно быть богатой»

— Расскажи пожалуйста о своих детях.

— Моей дочери Кире шесть лет. А сыну пять. Эту историю я рассказывала и СМИ, и в социальных сетях. Полгода назад решила взять под опеку осиротевшего мальчика.

Сейчас я уверена, что именно волею судьбы я оказалась на месте пожара. Сгорел деревянный дом и в огне погибла женщина, мать шестерых детей. Увидев такое, я потеряла покой. Переживала, что будет с сиротками, у которых не было отцов. В метриках стояли прочерки. Мама, видя, как я переживаю, посоветовала мне забрать кого-нибудь.Мол, ничего, прокормим, вырастим.

— И ты выбрала себе мальчика?

— Я не выбирала. Так вышло. В детский дом попалон, а остальных взяли родственники, знакомые. Его же никто брать не захотел. Кто-то даже считал, что это он баловался и поджег дом. Мы его взяли к себе. Теперь я мама двоих детей.

— Но разве для этого не нужно быть замужем, иметь свой угол?

— Нет, быть замужем совсем необязательно. Желательно, но не обязательно. Я пишу про Кирилла часто у себя в соцсетях, с того самого дня как решила что хочу чтоб он был со мной рядом. Я подробно писала про школу приемных родителей, которую прошла, про то, как мы адаптировались. И знаете, среди моих подписчиков нашлись люди, которые думали раньше взять ребёнка с детского дома, но им не хватало толи решительности, то ли информации. Я верю, что на свете живет много людей, которые могут сделать доброе дело и осчастливить своей любовью маленькую душу.

Не нужно быть такой уж богатой. Важно хотеть помочь ребенку и решиться. Я думаю, что позже, возможно, возьму еще одного ребенка. Более того, полагаю, что это будет ребенок-инвалид, ведь у них почти нет шансов обрести родителей. А пока, меня радует, что мой пример подвигнул мох друзей и подписчиков на подобный шаг.

— Кирилл быстро адаптировался?

— Странно, но буквально на третий день он уже называл меня мамой. Я думаю, это очень хороший знак. Конечно, характер у него отчаянный. Еще притираемся. Сейчас по мнению специалистов он полностью адаптирован, расслаблен в нашей семье.

«Люблю помогать»

— Почему ты решила стать журналисткой?

— О! Это очень сложный вопрос. Мне трудно на него ответить. Хочется улучшить жизнь людей. Журналистика – это реальная возможность сделать это.

— Каким образом ты помогаешь?

— Любым возможным. Людям часто не хватает знаний законодательства, и собственных прав, а я четко знаю, кто за что ответственен и на какой рычажок нужно надавить. Резонанса никто не хочет, порой получается решить проблему до выхода материала в эфир. В общем, бывает как-то так.

— Не все журналисты такие, как ты.

— Я думаю, это особая порода. Категория называется «журналист-общественник». Мы находим людей, которые помогают другим и делаем о них материалы или сами проводим какие-то благотворительные акции.

К примеру, в нашем автоклубе «Ноаховодов» автомобилисты скидываются по 1000 рублей, получается хорошая сумма, которая может реально помочь каким-нибудь семьям. Купить продукты, школьные товары….

— Какой момент в жизни был для тебя самым трудным?

— Таких моментов очень много. Я не помню, когда мне было легко (Смеётся). Но о самых страшных я пока говорить не хочу. Это то, что я еще не готова раскрыть большому кругу читателей. Но скажу, что я человек-катастрофа. Приключения не ищу, они сами меня находят.

— Есть у тебя мечта?

— Хочу иметь собственное жилье, свой угол. Я очень люблю своих родителей, но с ними не могу сохранить авторитет в глазах детей. Ведь для моих родителей я ребенок, почти такой же, как и их внуки.

Ну, и аллергия на собак у дочки – это тоже весомый аргумент. Вторая маленькая мечта — встретить своего мужчину, который примет меня с моими тараканами в голове, с моей любовью ко всему живому, ну и тележкой, как любят выражаться мужчины. (Смеется). Мужчина моей мечты никогда не предаст, всегда будет рядом… Я, безусловно, сильная, но хочется, чтобы рядом был родной, любимый человек, крепкое плечо. Хочу позволить себе быть иногда слабой. Буду идти к своей мечте!

— Удачи тебе, Злата!

— Спасибо!