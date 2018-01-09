Зимняя дрон-школа прошла в Якутске

Одной из массовых профессий будущего специалисты называют оператора дрона. Дроны уже широко используются для фото- и видеосъемок, наблюдения и контроля территории, проведения замеров, доставки грузов и т.д. А соревнования по пилотированию дронов становятся популярным видом спорта.

5-7 января в г. Якутске прошла Зимняя школа Малой компьютерной академии СВФУ по дронам. Магистранты СВФУ Владимир Бехтюев и Максим Ильин ознакомили учащихся с принципами работы и устройством дронов и правилами их безопасной эксплуатации, обучили начальным навыкам управления дронами.

Зимняя школа завершилась учебными соревнованиями «Touch and go» и «Drone Racing». В соревнованиях «Touch and go» дроны должны были пролететь по заданному маршруту с промежуточными посадками (касаниями) в нескольких пунктах. В соревнованиях «Drone Racing» требовалось провести дроны по сложной трассе с огибанием препятствий и проходом через кольца.

Лучшим пилотом дронов в этих соревнованиях стал Василий Саввинов, ученик 7 класса Саха политехнического лицея. Второе место в «Touch and go» уверенно занял Олег Пахомов, ученик 8 класса СОШ №5 г. Якутска. Вторым в гонке дронов стал Янис Тимофеев, ученик 7 класса школы «Айыы-кысата». Третье место в обоих соревнованиях занял Данил Матвеев, ученик 6 класса Саха-корейской школы. Хорошие результаты в управлении дронами показали также Баишев Федор из Тюнгюлюнской средней школы, Петров Айсен из Тыллыминской средней школы, Александров Тимур из Якутского городского лицея.

В конце января группа участников Зимней школы МКА СВФУ примет участие в соревнованиях по пилотированию дронов, проводимых Ассоциацией спортивных дронов Кореи в Сеуле.