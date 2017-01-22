Зимний сад чуть не обрушил правительство Якутии

Дом правительство чуть не превратился в джунгли

В Доме правительства №1 Якутии есть замечательный сад-оранжерея. Этот мини «ботанический сад» был создан еще во времена «Совмина», в свое время он превратился в настоящие джунгли, но спустя время его облагородили, сообщает «Московский комсомолец». О причинах поведала советник Ил Дархана Татьяна ТАРАСОВА:

— Корни растений проросли на 2 этаж, потолок начал разрушаться, был масштабный и долгий ремонт. Потому растения пришлось, какие-то пересаживать, какие-то передавать в Ботанический сад. Новые, в правильных горшках, заводить, и уже не допускать такого прорастания. А фонтан и мостик мне нравятся, они милые.

P.S. Кстати говоря, когда республикой руководил Вячеслав ШТЫРОВ (ныне сенатор СФ), его помощник Василий ЧУЙКО увлекался цветоводством. А если быть более точными, господин Чуйко разводил кактусы. В его личном кабинете в ДП их было огромное количество, причем такое, что ими были заставлены все подоконники.