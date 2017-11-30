Зимние морозные вечера проведите на спектаклях Сергея Потапова

Поклонников творчества Сергея Потапова порадует известие, что 7 и 8 декабря в Саха академическом театре им П.А. Ойунского состоятся показы его спектаклей:

7 декабря — спектакль «Таптал долгунугар уйдаран» (Ассоль. Алые паруса) П. Морозова.

«Ассоль» — это современная фантазия на тему повести «Алые паруса». Сохраняя в целом сюжет Грина, Павел Морозов населил Каперну новыми героями, на которых так не похожа Ассоль. Современный юмор и нешуточные страсти, жажда любви и любовь к деньгам, романтика и еще раз романтика — все это феерия Павла Морозова «Ассоль».

Режиссер — Сергей Потапов, сценография Михаила Егорова.

В ролях — Айталина Лавернова, Роман Дорофеев, Жанна Ксенофонтова, Айсен Лугинов, Сергей Баланов, Валентин Макаров, Павел Ченянов, Ильяна Павлова, Татьяна Легантьева, Лена Маркова, Гаврил Менкяров, Альберт Алексеев и другие. Начало в 18:00

8 декабря — спектакль «Дыгын Дархан» по драме «Утро Лены» Ивана Гоголева — Кындыл.

Знаменитая историческая драма Ивана Гоголева «Утро Лены» вновь на сцене Саха театра!

Дыгын – это человек легенда, мудрый вождь, который вошел в историю народа Саха, как родоначальник кангаласских якутов. В новой постановке Дыгын представлен как Человек, который имеет свои ценности и слабости. Человек- хозяин земли родной, который ради процветания своего народа, пожертвовал всем, жизнью своих близких, родных и друзей…

Режиссер-постановщик — Сергей Потапов, сценография — Михаил Егоров, художники по костюмам — Лена Гоголева, Дария Дмитриева, музыкальное оформление — Илья Петухов.

Роли исполняют: Петр Садовников, Ирина Никифорова, Петр Макаров, Василий Борисов, Роман Дорофеев, Елена Маркова, Илья Стручков, Петр Баснаев, Айаал Аммосов, Таня Легантьева, Ефим Степанов, Зоя Попова, Геннадий Турантаев, Иннокентий Луковцев, Алексей Егоров, Зоя Багынанова и другие начало в 18:00

Спектакль посвящается 90-летию заслуженной артистки РСФСР, народной артистки ЯАССР Александры Дмитриевны Ивановой и 90-летию заслуженной артистки ЯАССР Марии Спиридоновны Канаевой

Спектакль идет с синхронным переводом на русский язык.

Касса работает с 10:00 до 18:00 без перерыва и без выходных

Онлайн билеты доступны на сайте театра sakhatheatre.ru

Справки по тел. 34-28-21, 34-13-31