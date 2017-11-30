АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
-40
Туманно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  58.33
 69.20
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
30.11.2017, 19:27
Культура & Образование
Творческое сотрудничество
30.11.2017, 18:00
Республика
Дорога «Усть-Куйга — Депутатский» открыта
30.11.2017, 17:55
Общество
В Якутске прошел «Сапфировый вечер» в помощь Татьяне Батюшкиной
30.11.2017, 17:51
Общество
В Нерюнгри женщина стала «телефонной террористкой», чтобы зайти домой
30.11.2017, 17:36
Финансы
Оплатить счета за электричество и ЖКУ можно и у судебных приставов
30.11.2017, 17:30
Республика
Народные депутаты пообщались с фермерами Хангаласского улуса
30.11.2017, 17:20
Путешествия
Бразилия! Мечта моя!
30.11.2017, 17:10
Общество
В Якутске прошла ярмарка вакансий «Равные возможности»
30.11.2017, 17:00
Экономика
Компания «Туймаада-Нефть» презентовала первую автоматическую АЗС в Якутске
30.11.2017, 16:50
Культура & Образование
Анонс
Зимние морозные вечера проведите на спектаклях Сергея Потапова
30.11.2017, 16:40
Общество
Управление Минюста России по Республике Саха (Якутия) выражает соболезнование
30.11.2017, 16:30
Общество
Что подарить ребенку на Новый год? Роспотребнадзор знает, что точно не стоит
30.11.2017, 16:20
Экология
Белому медвежонку Харчаане исполнился 1 годик!
30.11.2017, 16:10
Общество
В Следственном комитете Якутии новое назначение
30.11.2017, 16:00
Экономика
Якутский рыбзавод: только экологически чистая продукция
30.11.2017, 15:53
Сахалыы
Саха үҥкүүтэ тыыллан-хабыллан турда
30.11.2017, 15:43
Происшествия
В Алданском районе двое подростков совершили три преступления за одну ночь
30.11.2017, 15:31
Столица
Сегодня в Якутске стартовал IV гастрономический фестиваль «Вкус Якутии»
30.11.2017, 15:17
Происшествия
За вылов 17-ти осетров житель Якутии выплатит штраф
30.11.2017, 14:55
Происшествия
Житель Якутска попался на удочку интернет-мошенников
30.11.2017, 14:45
Столица
Игорь Бухаров: «Фестиваль «Вкус Якутии» — традиционное место встречи профессионалов индустрии гостеприимства»
30.11.2017, 14:33
Происшествия
Видео
Экстра
В Мирном бывший студент взялся за ограбления
30.11.2017, 14:22
Культура & Образование
Анонс
Кому была посвящена знаменитая песня «Якутяночка моя»?
30.11.2017, 14:13
Происшествия
Развлечение на миллион
30.11.2017, 13:30
Спорт
Не женское это тело: какие упражнения не нужно делать
30.11.2017, 13:20
Культура & Образование
Более 70 юных якутян посетили центр «Сосновый бор»
30.11.2017, 13:10
Республика
В Ленском районе открыт автозимник
30.11.2017, 13:01
Происшествия
Экстра
Самолет с делегацией Якутии не смог из-за тумана приземлиться в Якутске
30.11.2017, 13:00
Республика
В Якутии открылся еще один детский сад
30.11.2017, 12:50
Столица
Предприниматель Николай Иванов стал участником акции «Вызов-кузов!»
30.11.2017, 12:40
Экономика
Вячеслав Борисов: Мои клиенты увеличивали свой доход на 300-400%
30.11.2017, 12:37
Культура & Образование
Саха театр приглашает на спектакли
30.11.2017, 12:30
Происшествия
В Мирнинском районе вор-форточник украл телевизор и два бидона
30.11.2017, 12:20
Экономика
Депутат госдумы РФ встретится с бизнес-сообществом Якутии
30.11.2017, 12:10
Красота & Здоровье
Резонанс
Председатель комиссии по охране здоровья Общественной палаты побывал в республиканской больнице
30.11.2017, 12:00
Общество
Более 11 тысяч якутян состоят в добровольных пожарных дружинах
30.11.2017, 11:50
Общество
Галина Данчикова отметила важность соблюдения конституционных прав граждан России
30.11.2017, 11:40
Общество
В Якутии выберут лучшего юриста года
30.11.2017, 11:30
Экономика
Интервью
Резидент бизнес-инкубатора внедряет первый онлайн-сервис бухгалтерских услуг в Якутии
30.11.2017, 11:20
Происшествия
Житель Якутска стал жертвой фальшивого интернет-магазина
30.11.2017, 11:11
Республика
В Хангаласском улусе прославляют героев труда
30.11.2017, 11:00
Происшествия
Продавец украла деньги из магазина, чтобы полететь домой
30.11.2017, 10:54
Столица
В Якутске будет увеличено финансирование подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
30.11.2017, 10:51
Общество
Позитив
Якутская городская Дума участвует в благотворительной акции
30.11.2017, 10:50
Экология
В Вилюйском улусе зафиксировано падение четырех фрагментов ракеты-носителя
30.11.2017, 10:40
Экономика
Японские инвесторы безвозмездно предоставят Якутии три ветроустановки
30.11.2017, 10:30
Происшествия
В Усть-Янском районе осудили нарушителя-рецидивиста
30.11.2017, 10:21
Экономика
В Якутии предлагают начать работу над бюджетом республики на 2019-2021 годы
30.11.2017, 10:11
Общество
Некролог
Якутская городская Дума выражает глубокое соболезнование
30.11.2017, 10:11
Культура & Образование
Эксклюзив
«Биир кун» собрал региональных этнозвезд
30.11.2017, 10:10
Общество
Объявление
Конкурс для СМИ «Предпринимательство в Якутии: истории, успехи, проблемы»
30.11.2017, 9:55
Красота & Здоровье
Населению должна оказываться вежливая качественная медицинская помощь
30.11.2017, 9:44
Происшествия
Мужчина, убивший своего отца в состоянии невменяемости, отправлен на принудительное лечение
30.11.2017, 9:36
Желток
Пресс-секретарь мэра Якутска научила гостей выживать зимой
30.11.2017, 9:19
Происшествия
В Якутии продолжают гореть гаражи с автомобилями
30.11.2017, 9:13
Происшествия
Ребенок выпал из окна по вине воспитателя
30.11.2017, 9:03
Культура & Образование
ТЮЗ: Спектакли, которые волнуют сердца…
30.11.2017, 8:04
Финансы
Россельхозбанк объявил финансовые результаты за 9 месяцев 2017 года по МСФО
30.11.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Четверг 30 ноября 2017
29.11.2017, 23:49
Культура & Образование
Радио «Тэтим» и паб «Дикая Утка» представляют новый проект «Тыыннаах дор5оон туьулгэтэ»
29.11.2017, 23:13
Экономика
Алексей Колодезников: Вопрос строительства пожарной части на Якутской ГРЭС-2 решается
29.11.2017, 22:58
Опрос
Эксклюзив
Голосование LIVE: в каком улусе/районе Якутии находится самый лучший памятник?
29.11.2017, 20:33
Культура & Образование
Афиша
Бриллиантовый цирк приглашает на цирковое представление «Рождественские истории»
29.11.2017, 20:24
Финансы
Золотодобыча в Якутии: тенденции, проблемы и перспективы развития
29.11.2017, 20:19
Желток
Фотофакт
Фотофакт. Утренняя зарядка Тускула, легендарного предсказателя погоды на радио НВК Саха
29.11.2017, 18:30
Культура & Образование
На станции метро «Воробьевы горы» проходит выставка декоративного искусства Якутии
29.11.2017, 18:10
Происшествия
Предприниматель из Мирного убил должника и спрятал тело в лесу
29.11.2017, 18:00
Республика
В Якутии допущены к эксплуатации три  ледовые переправы муниципального значения
29.11.2017, 17:45
Столица
Айсен Николаев: «Запуск ГРЭС-2 – фундамент развития Якутска»  
29.11.2017, 17:40
Общество
30 ноября предстоят временные ограничения электроснабжения
29.11.2017, 17:30
Происшествия
Арест сотовых телефонов — эффективная мера по мнению приставов
29.11.2017, 17:20
Общество
Некролог
Коллектив АО «Сахатранснефтегаз» выражает соболезнование
Архив новостей
Культура & Образование
30 ноября 2017, 16:50
213

Зимние морозные вечера проведите на спектаклях Сергея Потапова

Поклонников творчества Сергея Потапова порадует известие, что 7 и 8 декабря в Саха академическом театре им П.А. Ойунского состоятся показы его спектаклей:

7 декабря — спектакль «Таптал долгунугар уйдаран» (Ассоль. Алые паруса) П. Морозова.

«Ассоль» — это современная фантазия на тему повести «Алые паруса». Сохраняя в целом сюжет Грина, Павел Морозов населил Каперну новыми героями, на которых так не похожа Ассоль. Современный юмор и нешуточные страсти, жажда любви и любовь к деньгам, романтика и еще раз романтика — все это феерия Павла Морозова «Ассоль».

Режиссер — Сергей Потапов, сценография Михаила Егорова.

В ролях — Айталина Лавернова, Роман Дорофеев, Жанна Ксенофонтова, Айсен Лугинов, Сергей Баланов, Валентин Макаров, Павел Ченянов, Ильяна Павлова, Татьяна Легантьева, Лена Маркова, Гаврил Менкяров, Альберт Алексеев и другие. Начало в 18:00

8 декабря — спектакль «Дыгын Дархан» по драме «Утро Лены» Ивана Гоголева — Кындыл.

Знаменитая историческая драма Ивана Гоголева «Утро Лены» вновь на сцене Саха театра!

Дыгын – это человек легенда, мудрый вождь, который вошел в историю народа Саха, как родоначальник кангаласских якутов. В новой постановке Дыгын представлен как Человек, который имеет свои ценности и слабости. Человек- хозяин земли родной, который ради процветания своего народа, пожертвовал всем, жизнью своих близких, родных и друзей…

Режиссер-постановщик — Сергей Потапов, сценография — Михаил Егоров, художники по костюмам — Лена Гоголева, Дария Дмитриева, музыкальное оформление — Илья Петухов.

Роли исполняют: Петр Садовников, Ирина Никифорова, Петр Макаров, Василий Борисов, Роман Дорофеев, Елена Маркова, Илья Стручков, Петр Баснаев, Айаал Аммосов, Таня Легантьева, Ефим Степанов, Зоя Попова, Геннадий Турантаев, Иннокентий Луковцев, Алексей Егоров, Зоя Багынанова и другие начало в 18:00

Спектакль посвящается 90-летию заслуженной артистки РСФСР, народной артистки ЯАССР Александры Дмитриевны Ивановой и 90-летию заслуженной артистки ЯАССР Марии Спиридоновны Канаевой

Спектакль идет с синхронным переводом на русский язык.

Касса работает с 10:00 до 18:00 без перерыва и без выходных

Онлайн билеты доступны на сайте театра sakhatheatre.ru

Справки по тел. 34-28-21, 34-13-31

comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-центр Саха академического театра им П.А. Ойунского
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
29.11.2017, 22:58
Опрос
Эксклюзив
Голосование LIVE: в каком улусе/районе Якутии находится самый лучший памятник?
25.11.2017, 15:45
Путешествия
Главный подозреваемый в убийстве Иннокентия Макарова — бывший сотрудник полиции
26.11.2017, 10:54
Происшествия
Резонанс
Подозреваемые в убийстве Макарова являются родственниками
24.11.2017, 17:20
Экономика
Экстра
Назначен и.о. директора Мирнинского ГОКа АЛРОСА
26.11.2017, 23:13
Политика
Экстра
На досрочных выборах главы Ленского района победил предприниматель  
27.11.2017, 14:44
Происшествия
Экстра
В Якутске в карете скорой помощи умер мужчина
27.11.2017, 12:55
Желток
Видео
«Прожекторперисхилтон» высмеял охотников, устроивших блэкаут в Якутии
24.11.2017, 0:45
Происшествия
Экстра
Обвиняемый в убийстве Макарова взят под стражу до 12 января 2018 года
24.11.2017, 11:35
Происшествия
В частной клинике Якутии скончалась девушка-инвалид
28.11.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Вторник 28 ноября 2017
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Экономика
30.11.2017

Компания «Туймаада-Нефть» презентовала первую автоматическую АЗС в Якутске

Экономика
30.11.2017

Якутский рыбзавод: только экологически чистая продукция

Культура & Образование
30.11.2017

Саха театр приглашает на спектакли

Резонанс
Красота & Здоровье
30.11.2017

Председатель комиссии по охране здоровья Общественной палаты побывал в республиканской больнице

Интервью
Экономика
30.11.2017

Резидент бизнес-инкубатора внедряет первый онлайн-сервис бухгалтерских услуг в Якутии

Республика
30.11.2017

В Хангаласском улусе прославляют героев труда

Позитив
Общество
30.11.2017

Якутская городская Дума участвует в благотворительной акции

Экология
30.11.2017

В Вилюйском улусе зафиксировано падение четырех фрагментов ракеты-носителя