Сегодня в Амге выпал густой снег. Жители поделились социальных сетях фотографиями сентябрьских осадков.
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Зима в Якутии: Амгу накрыло снегом
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