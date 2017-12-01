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Зима официально вступила в свои права! В Якутске зажглись огни Новогодних Елок 

1 декабря в рамках Всероссийского фестиваля «Зима начинается с Якутии» на главных площадях столицы торжественно зажглись огни новогодних елок страны. После церемонии зажжения главной елки республики на площади Ленина, яркими праздничными огнями засверкала зеленая красавица на площади Орджоникидзе города Якутска. Именно здесь, хозяин суровой якутской зимы Чысхаан передал Деду Морозу из Великого Устюга Символ Холода, чтобы во всех регионах нашей необъятной страны наступила зима.

С первым днем зимы и началом Всероссийского фестиваля «Зима начинается с Якутии» горожан и гостей столицы поздравили председатель Якутской городской Думы Александр Саввинов, Дед Мороз из Великого Устюга, Кыш Бабай из Татарстана, Чысхаан, Хаарчаана, Красавица Зима. По сложившейся доброй традиции Чысхаан передал Символ Холода Деду Морозу из Великого Устюга.

Председатель Якутской городской Думы Александр Саввинов отметил, что в регионах страны знают, что зима начинается именно с Якутии. С сегодняшнего дня мы можем поздравлять друг друга с наступающим Новым годом.

«Зажжение огней Новогодней Елки в Якутске стало доброй традицией, которой мы официально объявляем приход зимы и новогодних праздников. Сегодня, 1 декабря, мы традиционно зажигаем первую официальную Новогоднюю Ёлку в нашей стране. И отсюда Дед Мороз повезет символ холода – начало Нового года по всем городам России. Я хочу искренне поздравить всех гостей и жителей столицы с наступающим Новым годом и желаю вам счастья, успехов и новогоднего настроения!», — сказал Александр Саввинов.

Дед Мороз из Великого Устюга пожелал всем счастья, благополучия, удачи и исполнения самых заветных желаний. Затем, по доброй традиции дети и взрослые вместе с Дедом Морозом досчитали до трех, и дали старт зажжению Новогодней Елки. На площади Орджоникидзе состоялся массовый праздничный хоровод с участием сказочных героев, детей и взрослых.

 

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Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска.
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