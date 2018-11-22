Зима начинается с Якутии: в Якутске пройдет международный конкурс «Бриллианты Якутии»

В рамках всероссийского фестиваля «Зима начинается с Якутии» в столице 25 ноября стартует международный конкурс ледовых и снежных скульптур «Бриллианты Якутии».

В этом году свое мастерство вызвались продемонстрировать 25 команд. С якутскими и российскими мастерами будут состязаться участники из Канады, Китая, Монголии, и Белоруссии.

В этот раз главная тема конкурса — «Легенда зимы». Конкурсантам дается три дня для воплощения своих идей конкурсантам дается три дня.

В прошлом году с мастерами ледовой скульптуры соревновалась единственная женская команда. Как поделилась одна из участниц Александра Неустроева, для нее главное в конкурсе – это обмен опытом:

«Участие в конкурсе мы примем во второй раз. У нас уже готов эскиз. Выбрали героев якутских сказок. Сложности могут возникнут по технической части. Бывает, что соединить лед водой не удаётся, и он трескается. Настрой у нас оптимистичный, если даже не займем призового места, то хорошего опыта уж точно наберемся».

Раскрыть тему любви к родным и близким через скульптуры попробует мастер-художник Алексей Капитонов:

«Очень радует, что в Якутске проводятся такие конкурсы. Ведь каждый мастер мечтает, чтобы его творенье оценили на высоком международном уровне. Я постараюсь изготовить из снега скульптуру, которая покажет всем любовь к родным людям».

Конкурс пройдет по двум номинациям: ледовые и снежные скульптуры. Следить за процессом создания ледовых творений горожане и гости смогут на территории Ледового городка в 202 микрорайоне.

Оценивать работы будет профессиональное жюри в составе художников и скульпторов, представителей Союза художников России и Якутии, мастеров международного уровня, рассказали в управлении культуры и духовного развития города Окружной администрации Якутска. Критериев много: от раскрытия темы до рациональности использования материала, также визуальное и эстетическое воздействие от скульптуры.

Подведение итогов международного конкурса «Бриллианты Якутии» и награждение победителей состоится 1 декабря в 15.00 часов в Ледовом городке 202 микрорайона. Авторам лучших скульптур будут вручены денежные премии и медали, участники конкурса получат дипломы и памятные значки.