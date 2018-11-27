«Зима начинается с Якутии» приглашает всех на кулинарный конкурс

В рамках Всероссийского фестиваля «Зима начинается с Якутии», 2 декабря в Центре спортивной подготовки «Триумф» состоится ежегодный кулинарный конкурс «Путешествие за вкусом», неизменно притягивающий интерес гостей и экспертов.

Участники конкурса, который пройдет в формате выставки-ярмарки, подготовят презентационные столы с конкурсными блюдами для оценки жюри, а также выставочно-ярмарочную экспозицию для продажи гостям фестиваля. Как рассказали организаторы, конкурсанты готовят кулинарную композицию из любых пищевых продуктов. Это может быть, как единичное изделие, так и композиция для сервировки презентационного стола. В этом году наряду с ресторанами и кафе города Якутска принимает участие СППК «Амма» из Амгинского улуса.

«Это будет зрелищное мероприятие, всех жителей и гостей города приглашаем ощутить праздничную атмосферу. На фестивале будут представлены не только якутская и русская, но и грузинская, украинская, корейская, китайская, японская, бурятская, узбекская, даже баварская и ирландская кухни», – поделилась и.о. начальника Департамента предпринимательства, потребительского рынка, развитию туризма и транспорта Окружной администрации города Якутска Светлана Василенко.

Председателем вкусного фестиваля выступит ресторатор, президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

«Работу участников будет оценивать профессиональное жюри международного уровня. В его состав вошли специалисты высокого класса, судья WACS (Всемирная ассоциация кулинарных союзов), члены Гильдии шеф-поваров России, представители Ассоциации гостеприимства Республики Саха (Якутия). Для каждого участника это будет бесценный опыт», – отметила Светлана Василенко.

Компетентное жюри выберет лучшего мастера-кулинара, которому присуждается гран-при Министерства сельского хозяйства РС(Я). Конкурсанты будут отмечены номинациями «За лучшие вкусовые качества и профессиональное мастерство», «За раскрытие тематики кухни народов мира», «За самую оригинальную кулинарную композицию».

Фестиваль «Путешествие за вкусом» призван повысить профессиональное мастерство поваров, престиж профессии, творческую реализацию, придать импульс развитию гастрономического туризма в Республике Саха (Якутия) и России.

Организаторами конкурса являются Министерство сельского хозяйства РС(Я), Окружная администрация города Якутска и Ассоциация гостеприимства РС(Я). Конкурс проводится в целях развития гастрономического туризма в Республике Саха (Якутия) и Российской Федерации.

Конкурс кулинарного мастерства продлится с 11 до 17 часов.

Фото Якутск.рф