АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
-34
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  66.45
 75.66
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
05.12.2018, 20:18
Общество
Позитивная статистика по пьяному вождению в Якутии
05.12.2018, 19:59
Якутск
Автобусная остановка «Молокозавод» перенесена к остановке «Архив»
05.12.2018, 19:43
Якутия
В протокол заседания Экспертного совета внесены актуальные вопросы ПАО «ЛОРП» 
05.12.2018, 19:16
Происшествия
Сегодня в Майе в пожаре пострадали дети
05.12.2018, 19:06
Культура & Образование
Позитив
Якутский режиссер в финале Нациальной кинопремии
05.12.2018, 18:50
Общество
Примите участие в благотворительных акциях Якутска!
05.12.2018, 18:34
Экономика
Резонанс
Уборка мусора ударит по карману жителей Якутии
05.12.2018, 18:23
Общество
Фотофакт
Зима начинается с Якутии: итоги фестиваля
05.12.2018, 18:23
Общество
Эксклюзив
Альбина Черепанова: Про Карину хотят снять фильм, но…
05.12.2018, 17:56
Экология
Ученые запустят эксперимент по охлаждению Земли в следующем году
05.12.2018, 17:46
Общество
Якутск отметит праздник карася
05.12.2018, 17:36
Общество
МВД планирует в 2019 году объединить «площадку» и «город» при сдаче экзаменов на права
05.12.2018, 17:20
Общество
Сардана Саввина и Кыыдаана Игнатьева номинированы на всероссийскую премию «Headliner года»
05.12.2018, 17:10
Общество
График плановых работ энергетиков на 6 декабря
05.12.2018, 17:00
Происшествия
Горе-вор не сумел воспользоваться своей добычей
05.12.2018, 16:50
Происшествия
Фотофакт
Гринч из поселка Усть-Мая
05.12.2018, 16:39
Происшествия
Бывший гость наведался в хозяйский дом, чтобы поживиться имуществом
05.12.2018, 16:29
Происшествия
Консьерж решила отомстить автовладельцу
05.12.2018, 16:11
Происшествия
Резонанс
Расследование по бывшим депутатам Александру Уарову и Дмитрию Саввину завершено. Их ждет суд
05.12.2018, 16:03
Красота & Здоровье
«Зеленый рай» приглашает на детский мастер-класс
05.12.2018, 15:52
Культура & Образование
Эксклюзив
“После трёх уже поздно”,  или комментарии специалистов по указу главы Якутии в области образования
05.12.2018, 15:30
Общество
Наталья Миронова: каждый может создать добровольческий проект и изменить мир
05.12.2018, 15:26
Общество
АО «Сахатранефтегаз»: Угроза для жизни жителей дома по ул. Семена Данилова, 20 возникла из-за пренебрежения безопасностью
05.12.2018, 15:11
Происшествия
Видео
Крупный улов: видео силового захвата группы преступников
05.12.2018, 15:03
Общество
Резидент Бизнес-инкубатора: “ В вигвамах хранится часть игрушек, там  дети с удовольствием играются и даже некоторые днем спят”
05.12.2018, 14:50
Политика
Время инвестировать в Якутию
05.12.2018, 14:37
Происшествия
Мирный чуть не остался без света из-за «камазиста»
05.12.2018, 14:30
Финансы
Ценные подарки к Новому году от Россельхозбанка
05.12.2018, 14:22
Общество
Все подробности гастрономического фестиваля «Вкус Якутии»
05.12.2018, 14:10
Общество
Мост через Лену, «Умный город» и другое — о чем говорил Айсен Николаев с японцами
05.12.2018, 14:00
Общество
Два современных реанимобиля получил центр медицины катастроф Якутии
05.12.2018, 13:30
Красота & Здоровье
Как холод влияет на смертность
05.12.2018, 13:15
Якутск
«Бриллианты Якутии»: общие итоги международного конкурса
05.12.2018, 13:00
Сахалыы
Италия режиссера Бүлүүгэ киинэтин көрдөрдө
05.12.2018, 12:47
Спорт
Якутские гиревики — триумфаторы чемпионата Азии!
05.12.2018, 12:37
Финансы
Александр Крылов: Инвестиционное послание главы Якутии ставит перед IT-сектором амбициозные задачи
05.12.2018, 12:19
Якутск
В Якутске 260 детей-сирот будут обеспечены квартирами
05.12.2018, 12:05
Желток
Якутский экс-министр возглавит минздрав Карелии?
05.12.2018, 12:00
Якутия
Лунный календарь Якутии поступит в продажу совсем скоро!
05.12.2018, 11:47
Якутск
Объявление
К сведению горожан: плановые отключения в Якутске на 5 декабря
05.12.2018, 11:33
Культура & Образование
Афиша
Новогодняя сенсация! «Тайна волшебных часов»
05.12.2018, 11:16
Общество
Как якутяне отмечают новогодние корпоративы
05.12.2018, 11:04
Якутия
В Якутии открыта ледовая переправа через реку Вилюй
05.12.2018, 10:52
Экономика
Тарифы ЖКХ в 2019 году повысят дважды
05.12.2018, 10:38
Происшествия
В Якутии огонь не щадит гаражи с авто
05.12.2018, 10:29
Экономика
Ио замгендиректора «Трансконтейнера» посетила объекты станции Нижний Бестях
05.12.2018, 10:15
Происшествия
13-миллионная кража в алмазной столице Якутии
05.12.2018, 10:01
Красота & Здоровье
Замечаете дрожание рук или ног?
05.12.2018, 9:48
Происшествия
В Якутске неизвестные пытались похитить аттракцион
05.12.2018, 9:45
Культура & Образование
Афиша
SOS
Якутян приглашают на благотворительный концерт
05.12.2018, 9:37
Желток
Видео
C. C. Catch прилетела в Якутск!
05.12.2018, 9:36
Общество
Букет наград от главы Якутии
05.12.2018, 9:33
Культура & Образование
Приглашение в кино получили участники театрального фестиваля «Золотая сказка»
05.12.2018, 9:24
Экономика
Якутия и Хоккайдо будут развивать сотрудничество
05.12.2018, 9:19
Происшествия
Жителю Якутии грозит тюрьма за помощь иностранцам
05.12.2018, 9:00
Красота & Здоровье
Ощущаю себя счастливым человеком…
05.12.2018, 7:17
Общество
Резонанс
Аэропорт «Якутск» переименован в честь великого человека
05.12.2018, 0:17
Культура & Образование
Сегодня день рождения аниматора и художницы
05.12.2018, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп. Среда 5 декабря 2018
04.12.2018, 22:42
Экономика
Instagram
Саха чай завоевывает рынок Японии?
04.12.2018, 22:18
Происшествия
Ищут виновных в незаконной вырубке леса
04.12.2018, 22:03
Экономика
Новогодние цены на местную продукцию в супермаркетах «Алмаз»
04.12.2018, 21:52
Экономика
Итоги Северного завоза 2018
04.12.2018, 21:35
Экономика
Субсидии на электроэнергетику в Якутии будут сокращены
04.12.2018, 21:18
Спорт
12-летняя шашистка — открытие чемпионата Якутии
04.12.2018, 21:01
Культура & Образование
В музее Ярославского открылась выставка художника
04.12.2018, 21:00
Культура & Образование
Сказочный мир ждет детей республики в «Сосновом бору»
04.12.2018, 20:42
Экономика
Саха чай угощает москвичей и гостей столицы
04.12.2018, 20:22
Общество
Сколько выходных в новогодние праздники ждет россиян?
04.12.2018, 20:05
Общество
Сардана Авксентьева объяснила причину поездки в Японию
04.12.2018, 19:53
Спорт
Бег в экстремальных условиях Якутии
04.12.2018, 19:22
Происшествия
Фотофакт
Серые хищники мстят за убитых детенышей? Фото (18+) из Намцев
Архив новостей
Общество
5 декабря 2018, 18:23
204

Зима начинается с Якутии: итоги фестиваля

Самый холодный регион северного полушария первым в России встретил зиму.

В рамках фестиваля с 25 ноября прошли более 30 мероприятий и продолжает эстафету до 10 декабря Арктическая трианналле.

В этом году, по сложившейся доброй традиции, ключевым праздничным событием фестиваля стала церемония зажжения главной Новогодней Елки республики и первой Новогодней Елки страны — 1 декабря в 16 часов на площади Ленина города Якутска. Республика дала старт новогоднему шествию по всей стране!

“Зима начинается с Якутии” объединила 20 туроператоров для того, чтобы разместить многочисленных гостей из зарубежных стран: Канады, Беларуси, Монголии, Польши и др. В течении фестивальной недели гости смогли побывать не только на городских мероприятиях, но и отправиться в путешествие на Полюс холода – Оймякон.

    

Вкус Якутии
11 участников ресторанов и кафе предложили 1056 блюд из специального сета со своим уникальным почерком приготовленные из местных экологически чистых продуктов жителям и гостям Якутска в гастрономическом конкурсе “Вкус Якутии”.

Гран-при и кубок главы городского округа «город Якутск» достался ресторану «Каре», руководитель Азарченко Глеб Владимирович;

— Категория «Этнический ресторан/кафе» в номинации «За лучший представленный дегустационный сет» — этнокомплекс «Усадьба Атласовых», руководитель Атласов Николай Васильевич;

— В номинации «За оригинальную рецептуру блюд дегустационного сета» — ресто-бар «Крыша», руководитель Зырянов Василий Семёнович;

— В номинации «За сохранение национальных традиций и преподношение блюд» — ресторан «Тыгын Дархан», руководитель Филиппова Ирина Аркадьевна;

— Категория «Классический ресторан/кафе» в номинации «За лучший представленный дегустационный сет» — ресторан «Алоха», руководитель Пронтеева Мария Максимовна;

— В номинации «За оригинальную современную подачу блюд в дегустационном сете» — ресто-бар «Онегин», руководитель Беккер Евгений Михайлович.

Праздник «Строганина-2018»
В этом году соревновались 15 команд, из них в финал вышли шесть. В результате упорной борьбы, гран-при завоевали представители Сайсарского округа Матрена Уганьева и Алексей Птицын. Команды состояли из двух участников – мужчины строгали рыбу, а женщины красиво складывали стружки в одну устойчивую горку в виде елки. Участники продемонстрировали различные методы строгания рыбы, а жюри оценивало не только скорость, но и качество работы.

Впервые в программу Фестиваля была включена Якутская меховая ярмарка «Тепло в Якутии».
“Королева русского меха”, дизайнер Ирина Крутикова стала одним из хедлайнеров фестиваля «Зима начинается с Якутии». По ее мнению, республика имеет большой потенциал для уверенного вхождения в российский, а затем и мировой рынок пушных изделий. Программа работы модельера в Якутии содержала большую деловую часть, направленную на продвижение и развитие якутской меховой промышленности. В период работы ярмарки Ирина провела десятки встреч, в т.ч. и дискуссионная площадка «Меховая отрасль Якутии. Возрождение», на которой было принято решение возродить меховую индустрию, которая раньше была в числе передовых в стране.

Конкурс красоты «Снежная краса»
На финал вышли тринадцать девушек. Побороться было за что: поездки в Лапландию, участие в рамках мероприятий «Дни Дальнего Востока в Москве». Победительницами стали Валерия Коротких – представительница славянских народов, Елена Егорова – народа Cаха, Пелагея Никулина – коренных малочисленных народов Севера.

Международный конкурс ледовых и снежных скульптур «Бриллианты Якутии»
В этом году темой стала “Легенды Зимы”, где в художественной резке соревновались более 50 человек из 25 команд, где встретились как профессиональные команды, так и народные мастера и студенты.

Выставка достижений человеческой фантазии доступна для посещения в Ледовом городке “Северное Сияние”, 202 мкр. Северное многоборье.

В этом году спортивные состязания «Игры народов Севера» включали в себя: северный тройной прыжок, метание аркана, стрельба из лазерной винтовки, перетаскивание мешка с рыбой, прыжки через нарты. I место занял Мастер спорта России, многократный чемпион и призер Якутии, двукратный абсолютный чемпион Кубка России – Алексей Созонов. II место досталось Айаану Чоросову из Верхневилюйского улуса. А III место – Дьулустаану Туприну из Анабарского улуса.

Бриллиантовые нотки
Фестиваль прошел по 16 номинациям, достижения участников оценивало 24 профессиональных, квалифицированных членов жюри. В фестивале приняли участие более 7 500 участников из 20 улусов нашей республики и более 1 тыс детей-инвалидов приняли бесплатное участие.

В этом году официальными гостями стали исполнительный директор Андрей Макаров и координатор образовательных программ Алёна Макарова Фонда поддержки МДЦ Артек. В качестве главного приза Фестиваля «Зима начинается с Якутии» они привезли 44 путевки в Международный Детский Центр «Артек» для лучших коллективов Республики Саха (Якутия).

Дни Олонхо в Оймяконе
Если зима начинается с Якутии, то именно из Оймякона она берет свой старт. В этом году открылась Международная зимняя школа Чысхаана на базе Оймяконской СОШ, где организаторами выступили Арктический институт культуры и искусства, Варшавский университет и МОМО СВ «Амма кырдалын ыччата». В программе мероприятий прошли встречи с олонхосутом Валентином Исаковым, писательницей Евдокией Иринцеевой-Огдо, жители смогли увидеть постановку театра Олонхо танцевального коллектива «Эрэл» — «Орто дойду оьуора, Олонхо тойуга», и главным событием стал древний обряд Алгыс Чысхаана Хранителя мирового Холода у священной горы Эбэ Хайа.

Солнечный олень
В Доме дружбы народов прошёл третий международный кочующий фестиваль этнической моды «Солнечный олень». В направлении «Традиционный этнический костюм» дипломом первой степени награждена Валентина Бельды из Хабаровского края, в направлении «Сценический этнический костюм» победу одержала творческая группа «Симэх» (руководитель Александр Гоголев) из Якутска. Лучшую коллекцию современных этнических костюмов создала Анастасия Гаврильева из Вилюйского района. Специальный диплом первой степени по ювелирному искусству в конкурсе этноаксессуаров получила Варвара Соловьева из Якутска. Победителем конкурса этноаксессуаров стала Анна Семенова (Вилюйский улус). Абсолютным победителем стала Татьяна Милованова, художественный руководитель Театра костюма и пластики Калмыцкой государственной филармонии за коллекцию «Стародавний век золотой».

Также, в рамках фестиваля прошли: круглый стол «Устойчивое развитие Арктического туризма», выставка авторских кукол «Бал снежной долины», спектакль «О чём поёшь в ночи, белая волчица», международная междисциплинарная научная конференция «Холод как преимущество. Города и криолитозона: традиции, инновации, креативность», научно- практическая конференция «Культура этнопитания народов Севера и Арктики в экстремальных условиях холодного климата», конкурс комиксов «Легенда о Чысхаане», зимний забег клуба «Дьулуур», открытие зимнего сезона скандинавской ходьбы «Зиму осилит идущий».

 

Фото Алексея Васильева

Источник: Пресс-центр фестиваля Зима начинается с Якутии
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
01.12.2018, 15:22
Происшествия
Резонанс
Убийство родственника депутата в Якутии — новые подробности
30.11.2018, 19:03
Экология
Эксклюзив
Конец света близок или Условие выживания
30.11.2018, 21:13
Политика
Экстра
Кадровый указ Ил Дархана
30.11.2018, 19:39
Происшествия
Экстра
Расстрелян брат депутата?
30.11.2018, 10:49
Судебная хроника
Резонанс
Безжалостное убийство пенсионера МВД Якутии
01.12.2018, 15:11
Культура & Образование
Фотофакт
В Театре народов Севера премьера «О чем поешь в ночи, белая волчица»
30.11.2018, 21:54
Лонгрид
Резонанс
В Якутске продана гостиница «Полярная звезда», построенная на месте кладбища
02.12.2018, 19:10
Экология
Стартовал фотоконкурс «Зимние птицы Якутии»
30.11.2018, 21:11
Якутск
В Якутске торжественно открыта автобусная остановка
29.11.2018, 16:29
Происшествия
Эксклюзив
ЧП: В Татте – всплеск туберкулеза
03.12.2018, 17:45
Путешествия
Анонс
Новые туры в Шарм-эль-Шейх!
04.12.2018, 9:44
Общество
Instagram
В Якутии прохожий, рискуя жизнью, вынес семью из горящего дома
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Происшествия
05.12.2018

Сегодня в Майе в пожаре пострадали дети

Резонанс
Экономика
05.12.2018

Уборка мусора ударит по карману жителей Якутии

Эксклюзив
Общество
05.12.2018

Альбина Черепанова: Про Карину хотят снять фильм, но…

Красота & Здоровье
05.12.2018

«Зеленый рай» приглашает на детский мастер-класс

Общество
05.12.2018

АО «Сахатранефтегаз»: Угроза для жизни жителей дома по ул. Семена Данилова, 20 возникла из-за пренебрежения безопасностью

Видео
Происшествия
05.12.2018

Крупный улов: видео силового захвата группы преступников

Желток
05.12.2018

Якутский экс-министр возглавит минздрав Карелии?

Якутия
05.12.2018

Лунный календарь Якутии поступит в продажу совсем скоро!