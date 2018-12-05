Зима начинается с Якутии: итоги фестиваля

Самый холодный регион северного полушария первым в России встретил зиму.

В рамках фестиваля с 25 ноября прошли более 30 мероприятий и продолжает эстафету до 10 декабря Арктическая трианналле.

В этом году, по сложившейся доброй традиции, ключевым праздничным событием фестиваля стала церемония зажжения главной Новогодней Елки республики и первой Новогодней Елки страны — 1 декабря в 16 часов на площади Ленина города Якутска. Республика дала старт новогоднему шествию по всей стране!

“Зима начинается с Якутии” объединила 20 туроператоров для того, чтобы разместить многочисленных гостей из зарубежных стран: Канады, Беларуси, Монголии, Польши и др. В течении фестивальной недели гости смогли побывать не только на городских мероприятиях, но и отправиться в путешествие на Полюс холода – Оймякон.

Вкус Якутии

11 участников ресторанов и кафе предложили 1056 блюд из специального сета со своим уникальным почерком приготовленные из местных экологически чистых продуктов жителям и гостям Якутска в гастрономическом конкурсе “Вкус Якутии”.

Гран-при и кубок главы городского округа «город Якутск» достался ресторану «Каре», руководитель Азарченко Глеб Владимирович;

— Категория «Этнический ресторан/кафе» в номинации «За лучший представленный дегустационный сет» — этнокомплекс «Усадьба Атласовых», руководитель Атласов Николай Васильевич;

— В номинации «За оригинальную рецептуру блюд дегустационного сета» — ресто-бар «Крыша», руководитель Зырянов Василий Семёнович;

— В номинации «За сохранение национальных традиций и преподношение блюд» — ресторан «Тыгын Дархан», руководитель Филиппова Ирина Аркадьевна;

— Категория «Классический ресторан/кафе» в номинации «За лучший представленный дегустационный сет» — ресторан «Алоха», руководитель Пронтеева Мария Максимовна;

— В номинации «За оригинальную современную подачу блюд в дегустационном сете» — ресто-бар «Онегин», руководитель Беккер Евгений Михайлович.

Праздник «Строганина-2018»

В этом году соревновались 15 команд, из них в финал вышли шесть. В результате упорной борьбы, гран-при завоевали представители Сайсарского округа Матрена Уганьева и Алексей Птицын. Команды состояли из двух участников – мужчины строгали рыбу, а женщины красиво складывали стружки в одну устойчивую горку в виде елки. Участники продемонстрировали различные методы строгания рыбы, а жюри оценивало не только скорость, но и качество работы.

Впервые в программу Фестиваля была включена Якутская меховая ярмарка «Тепло в Якутии».

“Королева русского меха”, дизайнер Ирина Крутикова стала одним из хедлайнеров фестиваля «Зима начинается с Якутии». По ее мнению, республика имеет большой потенциал для уверенного вхождения в российский, а затем и мировой рынок пушных изделий. Программа работы модельера в Якутии содержала большую деловую часть, направленную на продвижение и развитие якутской меховой промышленности. В период работы ярмарки Ирина провела десятки встреч, в т.ч. и дискуссионная площадка «Меховая отрасль Якутии. Возрождение», на которой было принято решение возродить меховую индустрию, которая раньше была в числе передовых в стране.

Конкурс красоты «Снежная краса»

На финал вышли тринадцать девушек. Побороться было за что: поездки в Лапландию, участие в рамках мероприятий «Дни Дальнего Востока в Москве». Победительницами стали Валерия Коротких – представительница славянских народов, Елена Егорова – народа Cаха, Пелагея Никулина – коренных малочисленных народов Севера.

Международный конкурс ледовых и снежных скульптур «Бриллианты Якутии»

В этом году темой стала “Легенды Зимы”, где в художественной резке соревновались более 50 человек из 25 команд, где встретились как профессиональные команды, так и народные мастера и студенты.

Выставка достижений человеческой фантазии доступна для посещения в Ледовом городке “Северное Сияние”, 202 мкр. Северное многоборье.

В этом году спортивные состязания «Игры народов Севера» включали в себя: северный тройной прыжок, метание аркана, стрельба из лазерной винтовки, перетаскивание мешка с рыбой, прыжки через нарты. I место занял Мастер спорта России, многократный чемпион и призер Якутии, двукратный абсолютный чемпион Кубка России – Алексей Созонов. II место досталось Айаану Чоросову из Верхневилюйского улуса. А III место – Дьулустаану Туприну из Анабарского улуса.

Бриллиантовые нотки

Фестиваль прошел по 16 номинациям, достижения участников оценивало 24 профессиональных, квалифицированных членов жюри. В фестивале приняли участие более 7 500 участников из 20 улусов нашей республики и более 1 тыс детей-инвалидов приняли бесплатное участие.

В этом году официальными гостями стали исполнительный директор Андрей Макаров и координатор образовательных программ Алёна Макарова Фонда поддержки МДЦ Артек. В качестве главного приза Фестиваля «Зима начинается с Якутии» они привезли 44 путевки в Международный Детский Центр «Артек» для лучших коллективов Республики Саха (Якутия).

Дни Олонхо в Оймяконе

Если зима начинается с Якутии, то именно из Оймякона она берет свой старт. В этом году открылась Международная зимняя школа Чысхаана на базе Оймяконской СОШ, где организаторами выступили Арктический институт культуры и искусства, Варшавский университет и МОМО СВ «Амма кырдалын ыччата». В программе мероприятий прошли встречи с олонхосутом Валентином Исаковым, писательницей Евдокией Иринцеевой-Огдо, жители смогли увидеть постановку театра Олонхо танцевального коллектива «Эрэл» — «Орто дойду оьуора, Олонхо тойуга», и главным событием стал древний обряд Алгыс Чысхаана Хранителя мирового Холода у священной горы Эбэ Хайа.

Солнечный олень

В Доме дружбы народов прошёл третий международный кочующий фестиваль этнической моды «Солнечный олень». В направлении «Традиционный этнический костюм» дипломом первой степени награждена Валентина Бельды из Хабаровского края, в направлении «Сценический этнический костюм» победу одержала творческая группа «Симэх» (руководитель Александр Гоголев) из Якутска. Лучшую коллекцию современных этнических костюмов создала Анастасия Гаврильева из Вилюйского района. Специальный диплом первой степени по ювелирному искусству в конкурсе этноаксессуаров получила Варвара Соловьева из Якутска. Победителем конкурса этноаксессуаров стала Анна Семенова (Вилюйский улус). Абсолютным победителем стала Татьяна Милованова, художественный руководитель Театра костюма и пластики Калмыцкой государственной филармонии за коллекцию «Стародавний век золотой».

Также, в рамках фестиваля прошли: круглый стол «Устойчивое развитие Арктического туризма», выставка авторских кукол «Бал снежной долины», спектакль «О чём поёшь в ночи, белая волчица», международная междисциплинарная научная конференция «Холод как преимущество. Города и криолитозона: традиции, инновации, креативность», научно- практическая конференция «Культура этнопитания народов Севера и Арктики в экстремальных условиях холодного климата», конкурс комиксов «Легенда о Чысхаане», зимний забег клуба «Дьулуур», открытие зимнего сезона скандинавской ходьбы «Зиму осилит идущий».

Фото Алексея Васильева