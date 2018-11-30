Зима начинается с Якутии: 1 декабря зажигаются огни главной новогодней елки

Всероссийский фестиваль «Зима начинается с Якутии» на протяжении многих лет радует жителей и гостей республики, даря новогоднее настроение, веру в сказку и волшебство.

Самый холодный регион северного полушария первым встречает зиму. Сюда приезжает Дед Мороз из Великого Устюга, чтобы принять символ холода из рук Чысхаана.

В этом году, по сложившейся доброй традиции, ключевым праздничным событием фестиваля станет церемония зажжения главной Новогодней Елки республики и первой Новогодней Елки страны — 1 декабря в 16 часов на площади Ленина города Якутска.

В церемонии зажжения традиционно примут участие Дед Мороз из Великого Устюга, Чысхаан, Красавица Зима и сказочные герои.

1 декабря новогодние огни зажигаются и во всех городах, улусах и районах нашей необъятной республики, чтобы дать старт новогоднему шествию по всей стране!

Отметим, что впервые Дед Мороз и Чысхаан встретились в Якутске в декабре 2012 года в рамках всероссийского тура Деда Мороза и фестиваля «Строганина», проводимого в Якутске по инициативе прежнего главы Якутска Айсена Николаева. Тогда была зажжена традиционная новогодняя елка и состоялась передача символа холода Деду Морозу, чтобы он проехался и доставил холод во все регионы России.

С того времени стало уделяться большое внимание развитию туристского потенциала Якутии, продвижению уникальной самобытной культуры народа, блюд якутской кухни и народов Севера и Арктики. А в октябре 2016 года фестиваль завоевал Гран-при Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards-2016» в Ярославле в номинации «Лучшее туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов». Фестиваль вошел в календарь событийного туризма страны. Сейчас он входит в топ-5 лучших событий зимы в России.

Сегодня Всероссийский фестиваль «Зима начинается с Якутии» наряду с национальным праздником «Ысыах Туймаады» является одним из самых ярких и красочных мероприятий событийного туризма. Ежегодно, чтобы почувствовать новогоднее настроение, ощутить настоящий холод на фестиваль съезжаются многочисленные гости, журналисты, блогеры, представители индустрии туризма и гостеприимства из России, Японии, Китая, Монголии и других стран.

Нынче фестиваль порадует всех такими крупными традиционными мероприятиями, как «Праздник Строганины», гастрономический фестиваль «Вкус Якутии», международный конкурс ледовых и снежных скульптур «Бриллианты Якутии», фестиваль детских талантов «Бриллиантовые нотки». Также вас ждет конкурс снегурочек «Хаарчаана Куо», ярмарка меха «Тепло Якутии», показ меховой коллекции «Королевы русского меха» российского модельера Ирины Крутиковой, соревнования по северному многоборью и много других ярких событий.

Символично, что в этом году в ноябре на специализированной выставке киноиндустрии — Российском кинорынке в Москве состоялся показ материалов фильма «Ёлки Последние» компании BAZELEVS Distribution. В презентации приняли участие главные сказочные персонажи Якутии – Повелитель Холода Чысхаан и Якутская зима Хаарчаана. Столица самого большого региона страны – особенный город для создателей новеллы, поскольку события в первой части «Ёлок» начинают разворачиваться в Якутске. Именно поэтому организаторы Всероссийского фестиваля «Зима начинается с Якутии» и создатели фильма решили посвятить событие в этом году выходу последней части «Ёлок».

Зима начинается с Якутии, а Новый год – с «Ёлок»! Приглашаем жителей и гостей республики принять участие в самом зимнем фестивале и почувствовать холод и вкус нашей Якутии!