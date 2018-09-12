Жуткие ДТП произошли в Якутии 11 сентября

Водители транспортных средств нарушили правила движения в жилой зоне и проезда пешеходных переходов

11 сентября около 15 час. 30 мин. в г. Нерюнгри на ул. Дружбы народов водитель-женщина 1972 г. р., управляя автомобилем «Тойота Ланд Крузер Прадо», при выезде из жилой зоны с правым поворотом совершила наезд на 6-летнего мальчика.

В результате ДТП ребенок от полученных травм скончался в реанимационном отделении НЦРБ. Выяснилось, что в момент наезда малолетний шел со своей матерью и отстал от нее на несколько метров. Когда родительница, разговаривая по телефону, оглянулась назад, чтобы посмотреть на своего ребенка, джип прямо на ее глазах переехал колесами несовершеннолетнего пешехода. Семья погибшего месяц тому назад приехала в реабилитационный центр из г. Мирный.

Освидетельствование не выявило у автомобилистки факта употребления алкогольных напитков. В объяснении она написала, что не заметила ребенка.

По факту происшествия Следственным отделом МВД России по Нерюнгринскому району возбуждено уголовное по ч. 3 ст. 264 УК РФ.

Случай получения несовершеннолетним тяжелых травм в результате ДТП произошел в тот же день в г. Якутске. Около 17 часов на ул. Можайского 22-летняя девушка, управляя автомобилем «Тойота Марк 2», не предоставила преимущество в движении 5-летнему мальчику, переходившему проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, и совершила на него наезд.

Прибывшая бригада скорой помощи в срочном порядке госпитализировала несовершеннолетнего пешехода с тяжелыми травмами головы.

В момент наезда пострадавший следовал вместе с отцом на автобусную остановку. Дошкольник шел впереди родителя, последний не держал ребенка за руку.

В ходе разбирательств выяснилось, что автомобилистка получила водительское удостоверение в мае прошлого года. С ее слов, она не заметила ребенка из-за того, что глаза ослепило солнцем.

Материалы по факту ДТП переданы в следственные органы.