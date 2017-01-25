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25 января 2017, 16:39
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Журналистскому десанту показали и рассказали о ходе подготовки к навигации -2017

Маша Васильева

Эту и другую информацию о ходе ремонтных работ на Жатайской базе эксплуатации флота сообщил журналистам его директор Александр АЗАРОВ во время журналистского десанта.

Представители СМИ, регулярно освещающие деятельность ОАО «ЛОРП», начали десант с Дальнего каравана. Именно там находятся на зимнем отстое 8 судов, которые осуществляют паромные переправы в межнавигационный период.

Как рассказал заместитель начальника ЖБТЭФ Александр НЕСТЕРОВ, к навигации этого года идет подготовка 138 судов, отставаний от графика нет. На сегодняшний день 26 единиц флота уже сданы в техническую готовность, еще 26 — находятся в ремонте. В плане — выполнить выморозку 4247 м3 , 45 % работ уже сделано. Полностью завершены работы на теплоходах «ВБ-10», «СОТ-1111», «ТО-1554», «ТО-1543», «Малая земля». Выморозку судов планируется завершить в феврале, а работы по ремонту корпусов и подводных частей, а также замене судовых двигателей будут продолжаться до середины апреля.

Нестеров

Ударная бригада Михаила КЛУСА вымораживает теплоход «ОТ-2046». Корреспондент НВК «Саха» Виталий АБРАМОВ и оператор Юрий ФИЛИППОВ не побоялись поскользнуться и спустились в майну полутораметровой глубины, чтобы взять интервью о ходе работ.

нвкДалее журналистский пул ОАО «ЛОРП» последовал на слип, где их сопровождал директор ЖБТЭФ Александр Азаров.

По информации руководителя, в настоящее время коллектив Жатайской БТЭФ ведет работы по установке второго дна на «ТО-1553». Летом на слип будет поднят «Ленанефть — 2030» для проведения таких же работ.

Для большинства журналистов следующий объект посещения – ремонтно-механический участок, вызвал наибольший интерес. Здесь для поддержания действующего флота в годном техническом состоянии ведется огромная работа по ремонту корпусов и замене отработавших свой моторесурс главных и вспомогательных судовых двигателей, котлов, компрессоров, насосов, радионавигационного и другого оборудования. За период текущего ремонта предстоит произвести замену 25 главных и вспомогательных двигателей, также 21 единицу СВМ.

ФОТО РМЦФотокорреспондент ЯСИА и хороший друг ОАО «ЛОРП» Мария ВАСИЛЬЕВА умеет оживить и придать эмоций даже кадрам, в которых изображены, казалось бы, простые стальные трубы. Речникам очень приятно работать с профессионалом своего дела.

ТРУБА


А старший корреспондент ЯСИА Аркадий ВАСИЛЬЕВ, специализирующийся на производственной тематике, умело орудует видеокамерой. Кстати, его репортаж с десанта уже размещен на сайте ЯСИА.

Аркадий Васильев

Говоря о ремонтно-механическом участке, нельзя не сказать и о его техническом содержании. Так, в настоящее время проводится замена светильников на экономичные, светодиодные, как в цехах, так и в административных зданиях. Идет планомерная замена старых оконных рам на стеклопакеты. В этой связи, в ремонтных цехах стало намного теплее и уютнее.

В нынешнем десанте принимали участие журналисты, которые раньше не бывали на ЖБТЭФ. Под впечатлением увиденного, ими был внесен еще один пункт в десанте – обязательное селфи на выморозочных работах и на фоне огромных судов. Селфи-сессию начала собственный корреспондент ТАСС в Якутии Сусанна РОЖИНА.

Суссана Рожина

Следующая встреча с журналистами и свежая информация по модернизации флота ОАО «ЛОРП» ожидается в марте.

 

 

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Источник: Пресс-служба ОАО «ЛОРП»
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