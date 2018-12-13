Журналист Зоя Игнатьева: Живу, наслаждаясь всем, что имею…

Эту удивительную женщину с выразительными глазами и доброй улыбкой знают многие журналисты, причем, все они в один голос говорят «Наша любимая пресс-секретарь!». Профессионал, она всегда работает на совесть – оперативно, объективно, на все сто. И в Минздраве, и вот уже два года в Республиканской больнице №2-Центре экстренной медицинской помощи. В этом, наверное, и секрет ее успешной работы. Ее часто спрашивают: «Вы медик?», а ведь Зоя Николаевна по образованию учитель русского языка и литературы.

— Почему же медицина, а не какая-нибудь другая отрасль? – спрашиваю.

— Так получилось, — отвечает моя визави.

Однажды директор Детской телерадиоакадемии «Полярная звезда» НВК «Саха» Татьяна Гоголева и врач-невролог Ида Белых привели ее в Минздрав республики. Там нужен был пресс-секретарь. Представили министру.

— Иван Яковлевич направил меня к Альбине Владимировне Сивцевой. Мне повезло, что я попала в Центр медицинской профилактики. Широкой души, очень творческий человек, Альбина Владимировна дала мне столько возможностей, что я работала абсолютно без оглядки и в полную силу: у медиков тогда была своя радиопрограмма, своя газета, передача на телевидении, даже своя профессиональная видеокамера и собственный оператор.

А через три года дружный коллектив центра медицинской профилактики проводил ее с легкой душой на новую, как она сама называет, авантюру: режиссеру Антонине Новгородовой предложили открыть утреннюю программу «Новый день», и она пригласила Зою Игнатьеву в соавторы.

— Альбина Владимировна сказала мне на прощание: «Если что, возвращайся!». Так и случилось, я вернулась, уже при Вячеславе Лаврентьевиче Александрове. Так что в Минздрав я приходила трижды (а еще говорят, что в одну и ту же реку дважды не входят!). Третий раз я пришла по приглашению Олега Алексеевича Припузова при Александре Васильевиче Горохове. И снова ушла…

— Зная огромный объем работы, которую проводила пресс-служба министерства, я была уверена, что там работают как минимум три сотрудника.

— Нет, я работала одна. Иногда, в очередном цейтноте, приходила мысль: может быть, планку слишком высоко подняла, от чего-то можно было отказаться? Но все в этой работе связано с людьми, а подводить кого-либо я не привыкла.

Зоя Николаевна знает многих медиков, многие из них стали героями ее статей, телепередач, книг.

— Почему-то многие журналисты считают медиков довольно закрытой категорией людей, но это не так. В процессе работы, общения со многими медицинскими работниками я убедилась, что закрытость эта поверхностная, надуманная и, может быть, нами, их пациентами, им и навязанная. Я знакома со многими медицинскими работниками, вижу, как они работают, как живут, и, признаюсь, во многих из них влюблена. Медицинские работники в большинстве своем достойны, чтобы о них писали, их снимали, о них говорили.

— На сегодня Вы автор уже нескольких книг о медиках.

— Автор книг – звучит очень серьезно. Моя работа в этом направлении весьма скромная: я – чаще составитель, соавтор, редактор, но то, что сделано, мне нравится: «Здравоохранение Якутии: события, факты, люди», пособие для старшеклассников о медицине и здравоохранении республики, книги «Нет стези благодарнее» — о детской инфекционной клинической больнице, «Сквозь призму времени» о детских врачах-реабилитологах, рада, что помогла хирургам сделать книгу «Детская хирургия Якутии: истоки, традиции, современность», планирую принять участие в работе над книгой к 120-летию Республиканской больницы №2-Центра экстренной медицинской помощи. Работа над книгой — это хороший способ привести мысли в порядок, она чудесным образом совпадает с моим внутренним состоянием, и я делаю это с удовольствием.

— Как Вы пришли в журналистику?

— Пишу еще со времени работы в школе, начала с «Молодежки», «Она+», сейчас – больше сотрудничаю с сетевым изданием SakhaLife, журналом «Здоровье Якутии», газетой «Жизнь Якутска». Пригласив в «Полярную звезду», ее директор Татьяна Гоголева надеялась, что из меня получится хороший администратор, но мне хотелось творить, я уговорила ее дать мне поработать в роли редактора и продолжила авторскую программу Иды Белых «Путь к здоровью». Но это был еще не мой путь, не моя идея, это была уже готовая программа, которую мне просто доверили делать и вести. И, если честно, мне не хватало тогда свободы творчества. Круто повернула мою судьбу случайная встреча с режиссером Антониной Новгородовой.

Благодаря их удачному тандему родились программы «Свой стиль», «Спрос», «Поговорим о здоровье», «Новый день», «Девять муз», «Ориентир — здоровье», телевизионные очерки о самых разных людях. Еще одним успешным проектом стала позже программа «Открытые сердца», которую они делали с продюсером Марией Федотовой.

— Что для Вас телевидение?

— Тоже, по большому счету, хобби. Я никогда не была штатным сотрудником НВК «Саха». К счастью, у меня всегда был надежный тыл – Министерство здравоохранения, работая пресс-секретарем, я могла себе позволить продолжительный роман с телевидением. Телевидение – очень захватывающее творчество и совсем не легкий, как может показаться со стороны, труд. Итог ее зависит от многих обстоятельств. В творческой, как и вообще в жизни, все так перепутано: успехи, неуспехи, удача, неудача, получилось, не получилось, понравилось, не понравилось – многое зависит от чужого мнения. Но все-таки главное, чтобы была команда, чтобы повезло работать с теми, кто тебя понимает. Вещь это к тому же очень заразительная, она затягивает, и уйти от него с легкой душой не получается.

— Любимый жанр.

— Эссе.

— Что Вы думаете о работе пресс-секретаря?

— Очень разноплановая, трудоемкая, но интересная работа. Пресс-служба – это своеобразный мостик между медицинским учреждением и прессой. Моя задача пресс-секретаря больницы – рассказывать о той сложной, тяжелой и часто неблагодарной работе, которую делают медики. Мне не нравится выражение «поднимать престиж профессии медицинского работника, здравоохранения в целом». Мнение о себе они создают сами, своим трудом, своим потом, своим отношением к своей святой обязанности спасать жизни, а моя задача как журналиста, пресс-секретаря рассказывать об этом, и, когда это получается, я горжусь своей работой.

— Считаете ли Вы, что в пресс-службе должны работать журналисты?

— Совсем не обязательно, в моем случае это просто счастливое совпадение.

— В годы безвременья, оказавшись в одночасье на улице, Зоя Игнатьева по объявлению нашла рекламное агентство «Северина» Надежды Сенькиной и предложила ей вести школу хороших манер для девочек. А тем временем в городе зарождалось индивидуальное предпринимательство, казалось, оно открывало горизонты для людей инициативных и самостоятельных. В Якутске появилась первая частная школа эстетического воспитания дошкольников. Его директор, педагог Галина Александрова предложила коллеге вести курс этикета.

— Вы – истинный стрелец, у Вас много увлечений.

— Да, я человек увлекающийся… В школе «Маленькая леди» я с удовольствием учила девочек, потом малышей в Центре эстетического воспитания хорошим манерам. Потом вместе с двумя очень талантливыми, тоже в то время безработными, выпускницами технологического института Лилией Ивановой и Аленой Докторовой мы занялись швейным делом, амбициозно назвав свое мизерное производство мини-ателье. Арендовали небольшое помещение, набрали швей, купили бытовые машинки, кроили девочки прекрасно сами. На мне была работа с клиентами. Работали самоотверженно, и дело пошло.

Лет через пять, когда мою визави пригласят в Детскую телерадиоакадемию «Полярная звезда» НВК «Саха», их «мини-ателье» уже вырастет в ООО «Туймаада-швея» и будет работать под крылом весьма серьезной фирмы. Так что ушла она с производства заниматься творчеством с легким сердцем.



— Если продолжить тему предпринимательства, то потом в моей жизни был еще частный садик, который открыла моя невестка Надюша, (кстати, через него благополучно прошли многие журналистские дети) и параллельно частная школа этикета для девочек-подростков. Само по себе ИП — это здорово: ты сам себе и работодатель, и сотрудник, и самый строгий ревизор. Я с большим азартом бралась за разные по своей сути проекты, и сейчас думаю, что индивидуальное предпринимательство не дает возможности и средств для мало-мальски спокойной жизни. Прибыли не получается, поддержки от государства никакой (дальше разговоров о поддержке малого предпринимательства не идет, по-моему, до сих пор), а, казалось бы, и мини-ателье в нулевые, и частный садик, и школа хороших манер сегодня, еще как востребованы!

— Что для Вас главное в работе, в служебных взаимоотношениях?

— Взаимное уважение и доверие. Это самое важное.

— Считаете ли Вы себя счастливым человеком?

— Да, у меня замечательная семья, обожаемая работа, и я живу, наслаждаясь всем, что имею.

— А о чем мечтаете?

— Очень хочу побывать в Греции, Италии, увидеть своими глазами,потрогать развалины древней цивилизации, побродить по старому Петербургу, поехала бы еще раз по Европе, по Скандинавии… Но самое главное – чтобы дети мои и внуки были здоровы и счастливы!

— Спасибо за интервью, Зоя Николаевна. С днем рождения Вас, и пусть Ваши мечты непременно сбудутся!

— Спасибо Вам, Ирина!