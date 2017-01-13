Журналист на встрече с Балакшиным указал на оплошность в программе мероприятий Минспорта

Сегодня с предстоящим Днем печати спортивных журналистов поздравил министр спорта Республики Саха (Якутия) Георгий БАЛАКШИН. В традиционной встрече приняли участие представители не только печатных средств массовой информации, но и электронных.

В начале встречи министр подвел итоги прошедшего года и ознакомил с планами работы на 2017 год. В феврале в Якутске пройдет чемпионат России по вольной борьбе среди глухих спортсменов, в июле в селе Верхневилюйск в двадцатый раз будут разыграны награды Спартакиады национальных видов спорта «Игры Манчаары». В 2018 году на базе бассейна «Чолбон» будет создана специализированная детско-юношеская спортивная школа по плаванию. Кроме этого, с парламентом республики ведется работа над принятием закона «О тренере». Также Георгий Русланович рассказал о том, что республика планирует подать заявку на проведение в 2021 году в Якутске XXXI летней Универсиады.

Журналистов интересовали многие моменты из предстоящих соревнований. Корреспондент Якутского-Саха информационного агентства Дьулустаан СЕРГЕЕВ отметил, что сроки проведения чемпионата России по вольной борьбе среди глухих спортсменов и чемпионата Республики Саха (Якутия) по мас-рестлингу совпадают. Министр пообещал изучить этот вопрос и, если это возможно, постарается сдвинуть сроки республиканского соревнования.

На вопрос Николая КОНСТАНТИНОВА о строительстве сквера и памятника Роману ДМИТРИЕВУ Георгий Русланович сообщил, что совместно с администрацией столицы выделены средства на обустройство сквера, вопрос изготовления памятника пока стоит открытым. Министр заверил, что данная проблема в ближайшее время будет решена и памятник Олимпийскому чемпиону будет установлен в текущем году.

В заключение встречи Георгий Балакшин вручил журналистам книги «История спортивной борьбы Якутии» и «Мы — дети Азии» и пожелал творческих успехов.