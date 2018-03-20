«Журавли памяти»… Летят и подают нам голоса…

Мы обязаны помнить, какой ценой досталась победа в Великой Отечественной войне. В суровые годы сыны Якутии проявили невиданное патриотическое чувство и, как один, поднялись на защиту родины. Война явилась тяжелым испытанием, из призванных в армию более 60 человек вернулась домой примерно только одна треть, тысячи человек получили ранения и увечья.

После провала наступления на Москву фашистские войска летом 1942 года предприняли новое мощное наступление, прорвав фронт на юго-западном направлении и устремившись к Волге. Продолжались упорные, кровопролитные бои, на полях сражений решалась судьба Советского государства.

597 якутов было в составе печально знаменитой 19 отдельной лыжной бригады 12 гвардейского стрелкового корпуса 27 армии Северо-Западного фронта, принявшей свой первый бой на озере Ильмень. И 23 февраля для Якутии — это не только праздник, но и день, когда небольшая по численности населения республика за одну ночь потеряла лучших своих сыновей, физически крепких парней, составлявших цвет якутской молодежи.

Идея о создании Бессмертной лыжной бригады была озвучена год назад на митинге в сквере-мемориале «Журавли над Ильменем» С.В. Сорошевой, проректором Высшей школы музыки РС (Я). Саргылана Викторовна, внучка участника боев на озере Ильмень, сержанта, командира отделения Сорошева Александра Прокопьевича, с 2010 года реализует в республике проект «Журавли памяти». Мероприятия патриотической направленности с обязательным изготовлением бумажных журавлей и запуском их в небо на воздушных шарах проводились в Олекминском, Алданском, Мирнинском, Томпонском, Горном районах и в г. Якутске. Это были Уроки памяти, брейн-ринги, викторины, Круглые столы, встречи с ветеранами войны и тыла. Только при личном участии автора проектом было охвачено более трех тысяч обучающихся, но Бессмертная лыжная бригада подразумевала что-то другое. Форму ее осуществления неожиданно подсказало Землячество Олекминского района «Тумсуу». Было решено организовать ежегодные десанты в районы, выходцы которых были в составе 19 ОЛБр. И, конечно же, было предложено начать с десанта в Олекминский район, и это оказалось даже символичным, ведь путешествие по зимнику повторяло путь призывников 1942 года, добиравшихся до Иркутской области на пароходах.

Идея была взята под личное кураторство О.В. Балабкиной, заместителем Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я), а основным организатором выступила Высшая школа музыки. Школа активно поддерживает этот проект, два года назад силами воспитателей была организована выставка в Музее достижений школьников, где один из разделов был посвящен истории песни «Хайыhар» и памяти 19 лыжной бригады. Затем был отмечен Праздник белых журавлей, когда каждый малыш изготовил бумажного журавлика и повесил его на импровизированном нотном стане из веревочек. Большое мероприятие прошло к очередной годовщине Великой Победы, и вся школа приняла участие в акции «Свеча памяти» и запустила в небо двести с лишним шаров с бумажными журавлями. Гостями этих мероприятий были режиссер Никита Аржаков и актер Русского театра Иван Мишагин.

Помимо мероприятий к 75-летию боев на Ильмене, Высшая школа музыки РС (Я) решила выполнить обязательства, взятые при подписании Соглашения с Олекминским районом по реализации республиканского проекта «Музыка для всех» в плане оказания информационно-методической помощи, и в состав десанта вошли специалист по повышению квалификации Карманова Евдокия Семеновна и зав. отделением теории музыки Тайшина Ульяна Семеновна. Они провели курсы повышения квалификации для музыкальных работников образовательных учреждений и преподавателей ДШИ, а также прослушали детей, из которых 11 человек рекомендованы в Летнюю творческую школу при ВШМ.

В 2018 году Высшей школе музыки исполняется 25 лет, поэтому в составе десанта были преподаватель кафедры специального фортепиано Слепцов Алексей Николаевич, студент первого курса Валентин Федоров и доцент кафедры академического пения и оперной подготовки Герасимова Прасковья Ильинична, заслуженная артистка РС (Я), солистка Государственного театра оперы и балета им. Д.К. Сивцева — Суоруна Омоллоона. Они отвечали за творческую часть проекта. Большим подспорьем стало участие Харбина Владимира Павловича, инженера АО «Сахатранснефтегаз», сына Павла Михайловича Харбина, чей боевой путь начался на Ильмене и завершился в победном 1945 году в Берлине. Руководителем десанта была определена инициатор и автор проекта Сорошева Саргылана Викторовна.

Старт десант взял с Высшей школы музыки, и торжественное мероприятие началось с исполнения песни «Журавли» Федоровым Александром, студентом 4 курса кафедры академического пения и оперной подготовки, в сопровождении духового оркестра. А воспитанники Якутской балетной школы имени А.и Н. Посельских, директор которой Дария Ивановна Дмитриева активно поддержала проект, подготовили трогающий за душу танец о душах погибших солдат, улетающих вместе с журавлями. Слова благодарности всем организаторам и участникам проекта выразила ректор ВШМ РС (Я) Вера Семеновна Никифорова, подчеркнувшая, что главная цель проекта — это память. Воспоминаниями о своем деде, призывнике 1942 года, не попавшем в 19 ОЛБр по счастливой случайности, поделился депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) Дмитрий Александрович Семенов. Оживление среди учащихся вызвало присутствие Максима Гуринова, прибывшего несколькими днями раньше из Перми с международного слета юных патриотов «Равнение на Победу!». И это тоже было символичным, ведь будущая 19 отдельная лыжная бригада формировалась в военном лагере Бершеть Молотовской (ныне Пермской) области. Проводить десант прибыли правнуки Сорошева А.П. Дайаана Андросова из Таттинского улуса и Виталий Сорошев из Олекминского района. Они представили понравившиеся всем импровизации на хомусе. А Эрхан Андросов спел попурри из песен военных лет, держа перед собой, как знамя, портрет прадеда.

Олекминское землячество «Тумсуу» по предложению Натальи Викторовны Луковцевой приобрело живые гвоздики, чтобы десант на пути следования возлагал их на всех памятниках. В районе осталось всего четыре ветерана войны, и для каждого из них были переданы благодарственные письма от Ил Тумэн, продовольственные наборы от Альбины Прокопьевны Черепановой, генерального директора Якутского фондового центра, и торты от Татьяны Александровны Тымыровой, председателя Ассоциации рестораторов. Альбина Прокопьевна также передала буклеты со списками олекминчан, участвовавших в боях на Ильмене. Значительную финансовую нагрузку в память о своих земляках-олекминчанах взяли на себя предприниматель Андрей Борисович Тарасов и Галина Николаевна Лебедева, директор ГБУ РС (Я) «Победа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Завершилось мероприятие запуском бумажных журавлей.

Духовой оркестр Высшей школы музыки под руководством заслуженного артиста РС (Я), доцента Кузьмина Александра Эдуардовича сопроводил десант до г. Покровска, где дал концерт для воспитанников Покровской ДШИ и их родителей. В репертуаре оркестра много произведений на военную тематику, и ребята с удовольствием исполняют их на различных мероприятиях. Два года назад оркестром был реализован проект «Концерты духовности» на средства гранта конкурса «Народный бюджет» Окружной администрации г. Якутска. Приехавшая в этот день делегация из Нюрбинского улуса с большим удовольствием послушала концерт, а директор Покровской ДШИ Винокурова Вероника Владимировна высказала пожелание продолжить сотрудничество с Высшей школы музыки в совместных проектах.

Проезжая мимо знаменитых Ленских столбов, участники десанта вспомнили трогательные кадры из фильма «Журавли над Ильменем», когда призывники прощались с родиной, проплывая на пароходе мимо них. А после них, уже затемно, была остановка в Синске Хангаласского улуса. Здесь состоялось самое необычное мероприятие. Общественность села под руководством главы Шадрина А.М. устроила митинг в свете фар у памятной стелы. Несмотря на холод, десант встретила большая группа населения, были даже маленькие дети, но их родные резонно ответили, что воспитывать детей надо как раз в таком возрасте. Звучала песня «Журавли» в живом исполнении, что очень поразило оперную певицу Прасковью Герасимову. В мероприятии приняла участие заглянувшая «на огонек» группа китайских туристов, проезжавшая мимо по зимнику. Завершился митинг грандиозным салютом.

На территорию Олекминского района десант вступил ночью. После отдыха в гостинице с. Саныяхтах утром был проведен митинг. Как позднее писали на своей странице в Интернете сами саныяхтахцы, «в сквере у памятника погибшим воинам-землякам в Великой Отечественной войне было очень многолюдно», ведь встретить десант пришли и школьники, и взрослое население. Памятник в селе очень красивый по дизайну, на нем изображены устремляющиеся ввысь белые журавли. По словам главы наслега Кондратьева Юрия Моисеевича: «ваши журавли встретились с нашими журавлями и полетели дальше».

В Урицком наслеге десант встретил первый заместитель главы администрации Олекминского района Харбин Павел Александрович, внук участника боев на озере Ильмень, названный в честь своего героического деда. Общественность села приняла самое активное участие в митинге, а музею школы на память о десанте были переданы флажки и буклеты. Большое оживление вызвал факт обнаружения в списках двух участников из Урицкого, две женщины при этом потрясенно повторяли: «а ведь они никогда никому не рассказывали об Ильмене…». Десант побывал в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Перфильева Иннокентия Дмитриевича и передал все подарки от земляков вместе с благодарственным письмом о имени Ольги Валерьевны Балабкиной, вице-спикера Ил Тумэн.

Следующая остановка была в селе Хоринцы, здесь была организована встреча с населением в Доме культуры. Учащиеся подготовили трогательное выступление, вызвавшее слезы у самих участников десанта. В музее Боевой славы имени П. Голомарева обнаружились данные на Мельчинова Н.Н., отсутствовавшего в списках. В целом из этого села в боях на Ильмене участвовали 4 человека. После встречи на памятник были возложены живые гвоздики, а Саргылана Викторовна в очередной раз прочитала строки из стихов С. Данилова «Обелиски»:

«Война до нас не добрела, не подходила даже близко,

Но нет в Якутии сел, где б не стояло обелиска…»

Участники встречи и глава наслега А.В. Лыткин долго еще не хотели отпускать десант, делились своими планами об обновлении мемориала к 75-летней годовщине Великой Победы. Чувствовалось, что в селе ведется кропотливая работа по увековечению памяти, и от имени общественности Олекминскому землячеству были переданы книги об участниках войны из Хоринцев.

В село Солянка, основанное некогда ямщиками, десант приехал в конце дня, и первое, что встретилось на пути, была организованная колонна местного населения, двигавшаяся к скверу с памятником. Впереди идущие дети несли в руках бумажных журавлей на палочках, за ними следовала группа с гирляндой. На митинг пришел ветеран Копылов Николай Павлович, служивший в Корее с 1950 по 1955 гг., ему был передан торт от имени земляков, проживающих в Якутске. На памятник десантом были возложены живые гвоздики, а дети оставили своих журавликов.

Первый человек, встретившийся С.В. Сорошевой по приезду в Олекминск, был ее бывший студент Кузьмин Дмитрий, ныне работающий преподавателем в техникуме, в 2011 году участвовавший в республиканской научно-практической конференции с темой «Великий подвиг. Время уходит, память остается» об участии олекминчан в боях на озере Ильмень. К радости руководителя бывший воспитанник прежнее увлечение не забрасывал, знал о 75-летней годовщине боев и писал на эту тему в районной газете «Олекма».

После ночлега в общежитии Олекминского техникума, с утра был проведен Урок памяти для студентов техникума. Здесь присутствовали воспитанники военно-патриотического клуба «Альфа», простоявшие все мероприятие в почетном карауле, и представители отряда вожатых «Альтаир», подготовившие эмоционально яркое выступление.

Затем десант на улице Филатова ждал глава района Васильев Виктор Николаевич, где в доме, в народе называемом Дом ветеранов, проживают участники войны Максимов Петр Иванович и Рукосуев Иван Ильич. Очень приятно было увидеть их в добром здравии. Присутствовавшая при этом председатель Совета ветеранов Л.М. Арифуллина напомнила, что проект «Журавли памяти», выросший до республиканского уровня, начинался в Олекминском техникуме. Ею было высказано пожелание оформить в учебном заведении памятный уголок.

В селе Олекминское были обнаружены еще две дополнительные фамилии, здесь на митинге присутствовали дети участников боев. Общественность села очень тепло встретила десант, а вот что впоследствии написала корреспондент местной газеты «Олекма» Ася Бельчусова: «В Олекминском произошел интересный случай. На протяжении всего митинга привлекал к себе внимание маленький пес. Будто пытаясь что-то сказать, собака обеспокоенно металась между митингующими, а потом и вовсе устроилась у ног С.В. Сорошевой, когда она выступала. Собака осталась присутствовать и на общем фотографировании, а затем проводила гостей до машины. Удивительное поведение собаки невольно заставило задуматься о переселении душ…». Потом участники десанта вспомнили, что поведение собак во время митинга удивило и в Урицком.

В селе Кяччи глава наслега Кудринова Евдокия Романовна рассказала о том, как жители наслега ухаживают за местом, откуда провожали призывников на фронт, библиотекарь Корнилова К.В. передала десанту воспоминания дочери участника войны и свидетеля трагедии на Ильмене Н.П. Ногнорутова. Так списки пополнились еще на одну фамилию, а на снегу алыми каплями крови вместе с живыми гвоздиками остались лежать и бумажные гвоздики, изготовленные руками детей начальной школы.

В Абаге состоялся самый массовый митинг под руководством главы наслега Александра Мироновича Корнилова. Харбин В.П. был очень рад увидеть портрет своего отца, его принесли школьники. У памятника был организован почетный караул, и образовалась даже очередь из желающих повесить свой бумажный журавлик на гирлянду. В этом селе проживает ветеран войны с милитаристской Японией Филатов Егор Дмитриевич, и десант заглянул к нему в гости.

Во 2-Нерюктяе встреча прошла в школе, присутствовавшие на ней дети с большим интересом прослушали рассказ С.В. Сорошевой, и многие попросили на память флажки с символикой проекта. В школьном дворе в прошлом году к юбилею школы установлен бюст П.А. Старостина, более сорока лет проработавшего директором 2-НСОШ после демобилизации с фронта. Боевой путь его тоже начался на Ильмене в составе 19 отдельной лыжной бригады. Петр Алексеевич один из первых выпускников физико-математического отделения Якутского педагогического института, всю свою жизнь посвятил преподаванию физики в родной школе, и его ученики С.В. Сорошева, учитель физики, и В.П. Харбин, инженер-теплофизик, с благодарностью положили гвоздики к бюсту.

В соседнем селе 1-Нерюктяй также состоялась встреча с учащимися, после чего участников десанта повели в местный музей, организованный учителем-энтузиастом Х.Х. Луковцевым. Воспитанники краеведческого кружка рассказали о прошлом села, о поисковой экспедиции, обнаружившей останки американской «аэрокобры», перегонявшейся по ленд-лизу с Америки. Последние гвоздики были возложены к памятнику, а последний комплект из буклета и флажков был передан руководителю отдела воспитательной работы управления образования Валентине Владимировне Тороповой, организовавшей программу пребывания и сопровождавшей десант весь день.

Вечером того же дня в Олекминской ДШИ состоялся концерт Алексея Слепцова, Прасковьи Герасимовой и Валентина Федорова. Директор школы Татьяна Александровна Улазова горячо поблагодарила от имени коллектива за то, что работники Высшей школы музыки нашли возможность приехать и показать замечательный концерт. Надо отметить, что воспитанники школы искусств очень серьезно слушали, и многие записывали концерт на телефоны. Особенно были рады встретить десант студентки ВШМ РС (Я) Надежда Иннокентьевна Большедворская и Оксана Николаевна Матвеева, работающие в школе преподавателями.

С Олекминского района в Высшей школе музыки в 5 классе на отделении оркестровых струнных инструментов учится Баишева Вилена, и глава района Васильев В.Н. одним из первых откликнулся на подписанное им Соглашение, уже в мае прошлого года для девочки была приобретена скрипка. На ней в октябре Вилена играла для своих земляков во время презентации книг олекминского краеведа И.П. Алексеева.

Как отмечали потом участники десанта, они были поражены тем, как массово и от души олекминчане встретили проект. И это неудивительно, ведь заместитель главы района по социальным вопросам Наталья Павловна Фокина, курировавшая проект в районе, звонила руководителю десанта еще 1 января, когда идея только витала в воздухе. Специально для участников десанта управлением культуры были приобретены белые маскхалаты и выделен автотранспорт, в каждом населенном пункте обязательно кто-то ждал с горячим чаем. Последний ужин был организован в кафе «Пирамида» за счет олекминского землячества, а его председатель Яков Петрович Венедиктов лично подыскивал автотранспорт с Якутска и обратно.

Можно с уверенностью сказать, что десант достиг своих целей. Для прослушивания в Высшую школу музыки в Олекминск приезжали дети из таких отдаленных наслегов, как Токко и Хоринцы. 31 человек прошли курсы повышения квалификации и получили консультацию по вопросам аттестации. Уточнились списки участников боев, звонки от неравнодушных граждан до сих пор продолжают поступать руководителю десанта. Самое главное, олекминчане показали, что память о Великой Отечественной войне для них — это не пустой звук. А Высшая школа музыки Республики Саха (Якутия) имени В.А. Босикова выражает искреннюю признательность и благодарность всем тем, с чьей помощью проект реализовался.