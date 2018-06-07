Жизнь вместе с собакой меняет организм человека

Если в доме человека живет собака, это приводит к определенным изменениям на поведенческом, психологическом, нейрохимическом и других уровнях. Об этом заявила ученый и автор книг о животных Мэг Ольмерт, работавшая над исследованиями в Каролинском институте, а также в Университете штата Мэриленд. Мэг Ольмерт дала интервью изданию Daily Mail, в котором рассказала о существовании удивительной обратной связи, которая существует между человеком и собакой, передает Рамблер.

По словам ученого, общение, которое неминуемо возникает у человека со своим четвероногим питомцем, затрагивает сегменты мозга, отвечающие за синтез окситоцина, дофамина, а также других важнейших гормональных веществ.

Исследования показали, что проживание вместе с домашним питомцем и в особенности коммуникация с ним снижает кровяное давление, нормализует вариабельность сердечного ритма, улучшает способность реагировать на стресс.

Это происходит из-за выработки таких антистрессовых гормонов, как окситоцин, опиоиды, адреналин и серотонин, отметила Ольмерт.

Специалист сравнила особенность отношений человека со своим питомцем с отношениями матери к своему ребенку.