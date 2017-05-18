Жизнь красива только по отчетам

С экранов и со страниц государственных СМИ всячески нам рассказывают о том, «как на Руси жить хорошо». А вы как считаете, жить стало лучше или хуже? Задайте этот вопрос друзьям и близким. Ответ будет один. Все давно уже перестали верить в эти «байки». Всевозможные встречи с населением и отчеты Правительства делаются для «галочки». Цены в магазинах «кусаются», зарплата растет на 1-2%, а цена на хлеб в магазине на все 50%. Дорожает все: продукты, техника, бензин, ЖКХ, услуги.

Именно подделанные цифры и ложь в отчетах, в государственных СМИ и зарождают протестные настроения в России. А Якутия уже давно протестует, и не перед диваном у телевизора; а тысячи людей выходят на митинги, одиночные пикеты, народ требует защитить свои конституционные права.

Что же мы имеем?

1. Реальные доходы населения падают! Если 10 лет назад в месяц на еду якутянин тратил в среднем 8-10 тысяч руб. То теперь все 20 тыс.руб. И это касается не только продуктов питания. А вот доходы разве выросли в 2 раза?

2. Безработица. Только по официальной статистике в Якутии на январь 2017 года, 37,9 тыс.человек официально признаны безработными. Это только официально, а на самом деле почти каждый второй нетрудоустроен. Люди выживают, как могут.

3. Нет цели! Возможно, не самое просто время мы переживаем, кризисное. Отовсюду лезут мировые экономические проблемы. Ладно. НО! К чему наши страдания? К чему повышаются налоги и придумываются новые? Правительство душит нас повышением цен по всем направлениям. Придумывают новые штрафы, чтобы пополнить бюджет. Должна быть цель!

В 2012 году Владимир ПУТИН издал знаменитые «майские указы», исполнение которых должно было привести нас к процветанию. Прошло 5 лет. Правительство всячески корректируя цифры и системы подсчетов уверяет, что жизнь стала лучше, все указы выполнены. Не кажется ли справедливым спросить у населения и сделать социальный опрос Правительству перед своими отчетами: «Выросли ли ваши доходы?» Но нет, чиновники на это не пойдут, они себя всегда прикроют, так как у них-то доходы растут.

Лидер «Справедливой России» Сергей МИРОНОВ, выступая от фракции после отчета премьер-министра РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА, заявил, что партия оценивает работу правительства на «неудовлетворительно», так как реальные доходы граждан за минувшие два года упали на 9%, а более 20 миллионов человек за чертой бедности и прямо сказал: «по мнению Справедливой России, работа финансово-экономического блока правительства вступает в противоречие с Конституцией, где написано, что Россия — это социальное государство». Партия также подготовила доклад («Социальные итоги года») на 180 страниц, где разбомбил все красивые отчеты Правительства в пух и прах, используя официальные статистические данные. Вручил сей доклад Дмитрию Меведеву (который почему-то обиделся) и Владимиру Путину (который обещал изучить материал). В Якутии социальные итоги подвели Юрий ГРИГОРЬЕВ (руководитель фракции «Справедливая Россия» в Ил Тумэн) и Никита ТИМОФЕЕВ (секретарь Бюро партии «Справедливая Россия»). Присутствующие согласились с тем, что у нас в Республике нет социального равенства: богатые богатеют, бедные беднеют. Получается только партия Справедливая Россия представила Президенту и всем жителям РФ аргументированную оценку жизни населения, которая гораздо хуже, чем на страницах отчета Правительства.

Так что «достижения» — налицо, а денег нет! Но вы там держитесь — как оптимистично посоветовал россиянам премьер правительства и, по совместительству руководитель «Единой России» Д.Медведев.