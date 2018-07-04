Жизнь без отпуска или синдром усталого менеджера

Отдохнувшие на курорте россияне, по данным экспертов Фонда обязательного медицинского страхования, чаще всего «везут» с собой из отпуска бронхит, воспаления и пищевые отравления. Лишившие себя отпуска трудоголики могут избежать таких неприятностей, однако непрерывная работа ничем хорошим для них не обернется. «360» узнал у эксперта– психолога, специалиста по городским неврозам, Алексея Красикова, чем чревата жизнь без «каникул».

Невроз большого города

Специалисты ФОМС подсчитали, что на отдыхе россияне в большинстве случаев страдают от различных травм, солнечных ожогов, простуд, а также укусов клещей и змей. Однако стресс, который испытывают люди, лишившие себя отпуска, может привести к куда более опасным для здоровья последствиям.

Если человек постоянно живет в режиме горящих дедлайнов, работа связана с общением и решением конфликтов, а бесконечный контроль сроков и качества сопряжен с постоянной же отчетностью, значит, он ежедневно пребывает в состоянии стресса. Физиология людей не рассчитана на длительное эмоциональное напряжение. Древнейшие механизмы выживания требуют немедленной реакции: бей или беги. Но менеджер в большом городе (или учитель, или врач) обязан сдерживать животные инстинкты. То есть он не может в буквальном, физическом, смысле «сбросить стресс» — и весь этот коктейль стрессовых гормонов накапливается, рано или поздно выходя боком.

Вот почему люди, занятые физическим трудом, обычно меньше выматываются и меньше жалуются на усталость, чем условные «менеджеры», ведущие сидячий образ жизни. Хронический, физически не реализованный, стресс рано или поздно приводит к невротическим, а то и соматическим расстройствам. Если человек чувствует себя измотанным, озлобленным, находится «на грани» — значит, пора перестать «себя заставлять» и себя же преодолевать. Тут действительно пора в отпуск: продуктивно работать все равно не получится.

«Неврастения — один из самых типичных неврозов большого города. Это состояние эмоционального расстройства, когда человек предъявляет к себе слишком завышенные требования, не соизмеряя их со своими реальными физическими и психическими возможностями. Проще говоря, это болезнь менеджеров, людей с гипертрофированным чувством ответственности, перфекционистов», — считает Алексей Красиков.

Что такое неврастения

Неврастения — заболевание, внесенное в Международную классификацию болезней (МКБ 10) под кодом F48.0. На первом этапе она проявляется вполне «типичными» и многим знакомыми симптомами: рассеянность и забывчивость.

У человека просто не умещается в голове вся та груда дел, которую он на себя взвалил. Или, скажем, груда рабочих — приоритетных! — дел умещается, но ради этого мозг вытесняет другую ценную информацию: как звали Пушкина, когда день рождения у ребенка и что означает олень на дорожном знаке. Календари и списки дел в смартфонах и компьютерах не сильно спасают — с определенного момента уставший перестает на них реагировать или отключает звуковой сигнал в «напоминалке», потому что любые громкие звуки начинают бесить и его, и соседей по офису (они тоже без отпуска и у них у самих, наверняка, неврастения).

Когда человека бесят громкие звуки и разговоры за соседним столом — можно даже не сомневаться, что неврастения началась. Работа в офисе «openspace» (отсутствие личного пространства) ускорит ее развитие: неврастеник станет раздражительным, начнет срываться на коллег, партнеров и клиентов… Но самонадеянно продолжит считать себя эффективным и незаменимым менеджером.

Депрессия менеджера

Самая большая (и самая распространенная) ошибка, которую совершают усталые менеджеры — экономия на сне. Рано или поздно работник вынужден будет, хотя бы в глубине души, признать свою неэффективность: вместо пяти заметок в день сможет написать только одну, вместо десяти тетрадей проверить от силы две. Он раз двадцать за день поймает себя на попытках прокрастинации: поесть-попить-потупить в соцсетях… А нормы выработки остались прежними: с работника, как и раньше, ждут ежедневно пять заметок, или двадцать проверенных тетрадей, или три подписанных договора.

Человек не укладывается в стандартное рабочее время — и вынужден работать по ночам. А по утрам просыпается, подброшенный тревожной мыслью: не доделано то-то, то-то и то-то, а на носу дедлайн! Это замкнутый круг: из-за недосыпа снижается производительность, из-за низкой производительности происходит отказ от сна. Дальше — как повезет: либо человек не может проснуться без кофе, либо уснуть без коньяка, либо и то, и другое.

«Если сохранить все, как есть, то хроническая неврастения набирает обороты, человек теряет работоспособность и риск появление депрессии очень велик», — рассказал Алексей Красиков.

Уставший от такой жизни начнет плакать над старыми фильмами и смеяться над глупыми анекдотами — должны же хоть как-то находить выход задавленные эмоции. Это надо считать серьезным симптомом! Если не нельзя позволить себе отпуск, следует взять хотя бы больничный.

Неврастеники, которые вовремя не ушли в отпуск, погружаются в депрессию. Как вариант — в ипохондрию или психосоматику.

«Мозг будет всеми силами пытаться увести организм от полного истощения. Ему надо заставить вас лечь — и он будет подавать вам сигналы в виде панических атак, нервных срывов и прочего», — сообщил Алексей Красиков.

Если хроническая неврастения уже переросла в депрессию или привела к развитию соматических проблем, то, конечно, потребуется медикаментозное лечение, качественный сон и общее восстановление. А уже после курса препаратов необходимо будет приступить к психотерапии.