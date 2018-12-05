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5 декабря 2018, 9:19
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Жителю Якутии грозит тюрьма за помощь иностранцам

В ходе проведения профилактических мероприятий сотрудниками участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Нерюнгринскому району был выявлен факт фиктивной регистрации граждан по месту жительства.

Установлено, что 49-летний житель Нерюнгри прописал в своей квартире двух граждан республики Кыргызстан без намерения принимающей стороны предоставить данным гражданам это помещение для проживания. Как пояснил сотрудникам полиции хозяин квартиры, оказал он данную услугу знакомым по просьбе помочь, денежное вознаграждение с них не брал.

Возбуждено уголовное дело по ст.322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительных работ на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Источник: ОМВД России по Нерюнгринскому району.
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