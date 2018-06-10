Жителям Татты подарили новую больницу

6 июня 2018 года в с. Уолба Таттинского улуса открылся фельдшерско-акушерский пункт. Данный ФАП построен в рамках Проектной программы по развитию фельдшерско-акушерских пунктов.

В торжественном открытии приняли участие министр здравоохранения Якутии Михаил ОХЛОПКОВ, директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования республики Александр ГОРОХОВ, директор ГКУ «Управление обеспечения деятельности Минздрава Якутии» Альберт ЖИРКОВ, главный врач Таттинской райбольницы Сардана КОНОНОВА, глава Таттинского улуса Михаил СОРОВ, генеральный директор ООО СК «Мегастрой» Георгий МАТВЕЕВ и другие.

Во вступительной речи министр здравоохранения республики Михаил Охлопков сообщил, что укрепление районного здравоохранения является важной задачей ведомства.

— Поздравляю жителей с. Уолба со знаменательным событием — открытием современного фельдшерско-акушерского пункта. Совместными усилиями Минздрава Якутии, ТФОМС, ООО СК «Мегастрой» и администрации Таттинского улуса, мы завершили строительство важного и нужного объекта для жителей села, района. За последние два года уже второй ФАП открывает свои двери в Таттинском улусе! Работа в данном направлении будет продолжена! – отметил Михаил Егорович.

Главный врач Таттинской ЦРБ Сардана Кононова заверила, что современный ФАП усилен профессионально.

— Очень рады данному событию. Медицинский персонал, который будет работать в ФАП-е – это настоящие профессионалы! Здесь трудятся медицинские специалисты широкого профиля с богатым опытом. Они готовы помочь своим пациентам на первом этапе и, при необходимости, направлять пациентов в улусную больницу или в республиканские медучреждения. Можно с уверенностью сказать, что медицинская помощь на первичном этапе будет оказана профессионально! – сообщила Сардана Владимировна.

Генеральный директор ООО СК «Мегастрой» Георгий Матвеев торжественно вручил ключи от «храма» медицины заведующей ФАП-а Марии НИКОНОВОЙ и пожелал удачи медикам.

— Уважаемые жители и гости с. Уолба, поздравляю Вас с открытием современного фельдшерско-акушерского пункта! Желаю, чтобы новый объект был долговечным и служил народу верой и правдой! – завершил торжественную часть инвестор.

После перерезания красной ленточки, присутствующие гости совершили экскурсию по фельдшерско-акушерскому пункту, оценили удобства, уровень комфортности и новые условия для оказания медицинской помощи населению.

Современный ФАП полностью соответствует международным требованиям. Форпост районного здравоохранения оснащен новым медицинским оборудованием для оказания качественной медицинской помощи. Здесь имеется точка доступа в интернет для полноценной реализации телемедицинских технологий.

Фельдшер сможет получить консультацию узких специалистов не только из районной больницы, но и воспользуется советами профессионалов республиканских клиник, а также, при необходимости, переговорит с академиками из центральных городов страны.

Следует напомнить, что телемедицина играет большую роль в непрерывном образовании и самосовершенствовании медиков всей Якутии.

В конце обхода виновники торжества заверили — «строительство ФАП-ов будет продолжено!».