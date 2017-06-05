Жителям подтопленной Березовки нужна наша помощь!

В этом году, в результате весеннего паводка был полностью подтоплен Березовский национальный (кочевой) наслег Среднеколымского улуса (района). 16 мая была зафиксирована первая подвижка на реке Березовка, с этого дня началась борьба со стихией.

Уже 24 мая 2017г. в поселке был зафиксирован максимальный уровень воды — 11м.26см, при критической отметке 10м00см.

За время наводнения было эвакуировано 54 семьи, а это 184 человек, из них 55 детей. В результате весеннего паводка было подтоплено 37 домов, социально значимые объекты: котельная, ДЭС, детский сад, участковая больница и Культурно-эстетический центр.

В настоящее время в пунктах временного размещения проживают 114 человек, из них 37 детей. Пострадавшие впадают в отчаяние, ведь многим некуда будет возвращаться. После отступления воды их дома будут не в пригодном для проживания состоянии, потеряны вещи и продовольственные запасы.

Несмотря на то, что им будет выделена единовременная материальная помощь с государственного бюджета, северянам необходима помощь и сострадание жителей нашей огромной республики. Для восстановления жилых домов, приобретения строительных материалов, теплых вещей, подготовки к зимнему сезону 2017-2018гг. потребуются финансовые средства, которых у коренных малочисленных народов Севера, не имеются.

Ведь традиционный уклад жизни, самобытная культура коренных малочисленных народов Севера — это достояние нашей республики, и в этот трудный момент, березовчанам необходимо почувствовать себя частью нашей многонациональной Родины.

Глава Среднеколымского района Евгений СЛЕПЦОВ обратился к жителям республики с просьбой поддержать и внести посильную помощь по сбору средств для пострадавших от паводка в с. Березовка.

Оказать помощь можно по следующим реквизитам:

Получатель платежа:

ИНН 1423002219

КПП 142301001

Расч.счет: №40101810100000010002

Получатель: УФК по Республике Саха (Якутия) (Улусная (районная) администрация МО «Среднеколымский улус (район)» л/сч 04163209220

БИК: 049805001

Банк плательщика: Отделение — НБ Республика Саха (Якутия) г. Якутск

КБК: 101 2 07 05030 05 0000 180

Назначение платежа: Помощь пострадавшим в с. Березовка.