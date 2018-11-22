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22 ноября 2018, 18:54
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Жителям Дальнего Востока разрешили ввозить праворульные машины без ГЛОНАСС

Дмитрий Медведев утвердил временный порядок ввоза подержанных праворульных автомобилей жителями ДФО для собственных нужд. Об этом сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на сайт правительства России.

«Порядок действует в отношении бывших в употреблении праворульных транспортных средств, ввозимых на территорию Российской Федерации жителями Дальневосточного федерального округа или переселяющимися на постоянное место жительства в Дальневосточный федеральный округ, и позволяет в течение года ввезти указанными категориями граждан одно транспортное средство категории M1 или N1 без установки на него аппаратуры вызова экстренных служб системы «ЭРА-ГЛОНАСС», — отмечается в пояснительной записке документа.

Одновременно глава Правительства поручил ФТС России, МВД России, Минэкономразвития России, Минпромторгу России, Росаккредитации и Росстандарту обеспечить применение этого временного порядка

Источник: http://yk24.ru/index/obshhestvo/zhitelyam-dalnego-vostoka-razreshili-vvozit-pravorulnyie-mashinyi-bez-glonass
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