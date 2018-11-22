Жителям Дальнего Востока разрешили ввозить праворульные машины без ГЛОНАСС

Дмитрий Медведев утвердил временный порядок ввоза подержанных праворульных автомобилей жителями ДФО для собственных нужд. Об этом сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на сайт правительства России.

«Порядок действует в отношении бывших в употреблении праворульных транспортных средств, ввозимых на территорию Российской Федерации жителями Дальневосточного федерального округа или переселяющимися на постоянное место жительства в Дальневосточный федеральный округ, и позволяет в течение года ввезти указанными категориями граждан одно транспортное средство категории M1 или N1 без установки на него аппаратуры вызова экстренных служб системы «ЭРА-ГЛОНАСС», — отмечается в пояснительной записке документа.