Жителя Якутска оштрафовали за стрельбу из сигнального пистолета

Жителя Якутска суд оштрафовал на 300 тысяч рублей за выстрелы из сигнального револьвера, сообщается на сайте Якутского городского суда.

«Приговором Якутского городского суда от 16 июля 2018 года мужчина признан виновным в совершении преступления по статье „Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, с применением предмета, используемого в качестве оружия“ и осужден к штрафу в размере 300 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

В июле 2017 года около четырех часов утра, находясь в квартире в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений, высказывая нецензурную брань, мужчина произвел не менее девяти выстрелов из сигнального револьвера, который предназначен для подачи звуковых сигналов.

«В результате чего грубо нарушил общественный порядок, выражающее явное неуважение к обществу, с применением предмета, используемого в качестве оружия», — говорится в материалах суда.

При назначении вида и размера наказания суд учел характер и степень общественной опасности, фактические обстоятельства совершения преступления, данные о личности подсудимого, смягчающие наказание обстоятельства.

Приговор суда в законную силу не вступил.