Жителя Олекминского улуса укусил зараженный клещ

В Олекминском районе зарегистрирован случай заражения клещевым вирусным энцефалитом и клещевым боррелиозом. Как сообщает управление Роспотребнадзора по РС (Я) больной не был привит против клещевого вирусного энцефалита.
Со слов больного укусы клещами были 19 июня в область шеи, 23 июня в подмышечную область в лесу вблизи с. Токко Олекминского района, после укусов за медицинской помощью не обращался. Клещи удалены самостоятельно, выброшены. Диагноз клещевой вирусный энцефалит и клещевой боррелиоз подтверждены лабораторно.
На сегодня состояние больного удовлетворительное, лечение получает в полном объеме в условиях стационара.
Всего в Якутии по состоянию на 20 июля зарегистрировано 187 случаев укуса клещами людей в Алданском, Ленском, Нерюнгринском, Олекминском, Горном, Сунтарском, Хангаласском, Усть — Алданском районах и г. Якутске.
Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по РС (Я).
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