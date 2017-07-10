Жительницы Удачного распространяли через WhatsApp ложные сведения о терроризме

УФСБ по Якутии провели проверку по факту массового распространения с помощью мессенджера WhatsApp видео-файла и текстовых сообщений, содержащих признаки экстремистской деятельности.

Установлено, что жительницы города Удачного Мирнинского района разместили в созданные WhatsApp-группы обращения, содержащие недостоверную информацию о готовящихся преступлениях экстремистского характера, а также ложные обвинения руководства страны в содействии террористической деятельности.

Прокуратура Удачного внесла официальные предостережения о недопустимости нарушения федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности». В случае неисполнения требований, изложенных в предостережениях, указанные лица могут быть привлечены к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба УФСБ по Якутии.