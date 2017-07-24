Жительницы северного поселка оштрафованы за маты

Две жительницы с. Саскылах привлечены к административной ответственности за обоюдные оскорбления, выраженные в неприличной форме.

Прокуратура Анабарского района провела проверку по обращениям двух женщин об унижении чести и достоинства друг друга, выраженного в неприличной форме.

По результатам проверки и заключения судебно-лингвистического исследования установлено, что в высказываниях обоих заявительниц произошедших в ходе ссоры рядом со зданием районного центра культуры и народного творчества в с. Саскылах содержатся выражения, относящиеся к ненормативной лексике, являющиеся ругательными, бранными, унизительными, презрительными, матерными, и которые оскорбляют и унижают честь и достоинство человека.

Прокуратура района возбудила в связи с этим в отношении женщин административное производства по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме).

По результатам их рассмотрения мировым судом женщины привлечены к административной ответственности с назначением наказаний в виде штрафов в размере 2 000 руб. каждая.