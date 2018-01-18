Жительницу Якутска с ресницами обсуждают в Америке!

Жительница Якутска Анастасия Груздева с каждым днем становится все более знаменитой после того, как опубликовала у себя на странице в Instagram необычное селфи «Снежный макияж», как называют его некоторые пользователи социальной сети.

Новость о ней написали все крупнейшие новостные СМИ мира: ABC, ТАСС, CNN, CBS, BBC, The TIMES, Metro и многие другие.

Кроме того, якутские холода обсуждают не только на федеральном российском телевидении, но и в других странах. Например, в США.