Жительницу Мирного обокрал собутыльник

В дежурную часть ОМВД России по Мирнинскому району обратилась 35-летняя жительница г. Мирного и сообщила о том, что у нее похитили 2 сотовых телефона. Ущерб, нанесённый потерпевшей, составил 51 000 рублей.

В ходе оперативно – розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении кражи. Им оказался 26 – летний местный житель. Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

По версии следствия, накануне заявительница с подозреваемым отмечала конец рабочей недели совместным распитием спиртных напитков. Во время застолья потерпевшая на некоторое время отлучилась из своей квартиры. Воспользовавшись отсутствием хозяйки квартиры, злоумышленник похитил лежащие на столе 2 мобильных устройства и скрылся с места происшествия. В настоящее время мужчина дал признательные показания. Похищенное возвращено законному владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ «Кража», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.