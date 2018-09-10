Жительнице Якутска, выбросившей ребенка с балкона, ужесточили приговор

В сентябре 2017 года две жительницы г. Якутска в квартире, находящейся на втором этаже многоквартирного жилого дома, распивали спиртные напитки. В это время сын одной из женщин начал капризничать, проситься домой, что не понравилось другой женщине, которая хотела продолжить распивать спиртное.

В дальнейшем, она, осознавая, что ребенок в силу малолетнего возраста и физического состояния не может защитить себя, находится в беспомощном состоянии, взяла ребенка на руки, вышла с ним на балкон и с целью убийства сбросила его вниз со второго этажа дома.

В результате падения ребенок получил различные телесные повреждения.

В июле текущего года приговором Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 — п. «в» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (покушение на убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) и приговорена к 7 годам лишения свободы с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. На основании статьи 73 Уголовного кодекса РФ наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным, с испытательным сроком на 5 лет.

С данным, чрезмерно мягким наказанием, не согласился участвовавший в рассмотрении уголовного дела государственный обвинитель, обжаловав приговор в вышестоящий суд.

Верховный Суд Республики Саха (Якутия), рассмотрев дело, согласился с доводами апелляционного представления прокуратуры города Якутска о чрезмерной мягкости наказания, и назначил осужденной наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.