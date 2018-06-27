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27 июня 2018, 15:37
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Жительница Жиганска взята под стражу по обвинению в убийстве своей матери

Арктическим межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении жительницы села Жиганск, 1979 года рождения, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, 15 июня 2018 года женщина на почве личных неприязненных отношений нанесла несколько ударов керамической кружкой по голове своей матери, 1950 года рождения.

После чего прошла в помещение кухни, где взяла нож, и, вернувшись в комнату, нанесла три удара ножом по шее потерпевшей.

От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Следует отметить, что женщина  не могла передвигаться самостоятельно после перенесенного инсульта, и подозреваемая пояснила, что устала ухаживать за матерью.

В рамках расследования уголовного дела устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза и ряд других экспертных исследований.

По ходатайству следователя подозреваемая взята под стражу на время производства следственных действий. Ей уже предъявлено соответствующее обвинение. Свою вину в совершенном преступлении женщина признала и дала следователю показания об обстоятельствах совершенного преступлении.

Расследование продолжается.

 

Источник: Старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая. Фото СУ СК РФ по РС (Я).
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