Жительница Якутска забила свою дочь до смерти плоскогубцами

По словам следствия, она также совершила покушение на другого ребенка и отпустила его только после признания в вере в Бога.

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летней жительницы города Якутска, совершившей запрещенные уголовным законом деяния, предусмотренные п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего) и п.п. «в», «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Следствием установлено, что 16 марта 2018 года во время прогулки со своей 9-летней дочерью и ее 7-летней подругой женщина привела девочек к гаражным боксам, расположенным возле дома № 27/4 по ул. Хабарова.

Там она вытащила из своей сумки металлические плоскогубцы и нанесла ими, а также руками по голове, шее, рукам, ногам дочери множественные удары, после чего положила девочку под гаражный бокс.

В последующем, после обнаружения тела ребенка эксперты насчитали на ее теле следы от 66 травмирующих воздействий.

После совершения убийства при температуре наружного воздуха -18,6 ℃ женщина сняла с подруги дочери верхнюю одежду и обувь и, зная о возрасте девочки, нанесла по ее голове и телу 8 ударов плоскогубцами и руками.

Остановил женщину лишь утвердительный ответ ребенка на вопрос о вере в бога. В последующем женщина отвела девочку в соседний магазин, где вызвала такси, и отвезла ребенка домой.

В ходе расследования была проведена судебная психолого-психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой женщина признана страдающей психическим расстройством, представляющей опасность для общества. Как установила комиссия экспертов, на момент совершения преступления она не могла осознавать фактический характер и общественную опасность совершаемых деяний и руководить ими.

В этой связи следователем прокурору направлено постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера, связанной с изоляцией от общества.

В ближайшее время материалы дела будут направлены в суд.

Кроме того, продолжается расследование уголовного дела о халатности должностных лиц органов системы профилактики.