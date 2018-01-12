Жительница Якутска «сдала» собутыльницу

Она обвинила ее в краже пуховика, унтов и 40 тысяч рублей. Общий материальный ущерб составил 70000 рублей.

Накануне обнаружения пропажи вещей, потерпевшая употребляла алкогольные напитки со своей приятельницей, которая вскоре была задержана. Установлено, что 44-летняя уроженка Жиганского района, действительно оказалась причастна к совершению кражи.

Подозреваемая, воспользовавшись тем, что хозяйка квартиры уснула, одела ее пуховик и унты и покинула квартиру. В кармане пуховика она обнаружила деньги в размере 40000 рублей.

На момент задержания на подозреваемой были пуховик и унты потерпевшей, а деньги она успела потратить на спиртное.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».