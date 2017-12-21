Жительница Якутска промышляла продажей незаконного средства для похудения

Якутским городским судом вынесен приговор в отношении 33-летней местной жительницы, обвиняемой в незаконном сбыте средства для похудения с сибутрамином.

В судебном заседании установлено, что 27 октября 2017 года подсудимая, подав объявление в социальных сетях, незаконно сбыла препарат для похудения в виде 90 капсул с порошкообразным веществом, содержащее в своем составе более 23 гр. сильнодействующего вещества сибутрамин.

Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд учитывая положительные характеристики подсудимой, наличие у нее малолетних детей, отсутствие судимости, назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 30 тыс.рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами