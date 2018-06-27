Жительница Якутска получила условный срок за случайное убийство своего ребенка

Прокуратура г.Якутска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 23-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как сообщалось ранее, в начале апреля 2017 года подсудимая, находясь в квартире, увидела, как ее малолетний сын тянет на себя ручку выдвижного ящика деревянного шкафа и отодвинула ребенка, находящегося в ходунках, от шкафа. Поскольку ребенок снова стал тянуть ручку ящика, она, не рассчитав силу, оттолкнула рукой ходунки, в результате чего они быстро покатились к батарее отопления и ребенок ударился головой об радиатор. Женщина пояснила, что оттолкнула сына, чтобы выдвижной ящик не упал на него.

В результате неосторожных действий обвиняемой ребенку причинена травма головы, от которой он скончался в больнице 21 апреля 2017 года.

В связи с полным признанием подсудимой своей вины в предъявленном обвинении, уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.

С учетом мнения государственного обвинителя судом назначено наказание в виде 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.